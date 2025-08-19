"NE KRIJEMO NIŠTA" Ivica Dačić povodom pisma rektora Đokića o Nikolini Sinđelić: Šta je sa 137 povređenih policajaca?!

MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić obhratio se medijima povodom pisma proširenog rektorskog kolegijuma i rektora Vladana Šokića.

- Povodom obraćanja rektora Đokića i proširenom rektorskog kolegijuma, želim da kažem da policija i MUP Srbije ne krije ništa u svom postupanju. Mi reagujemo kada su neistine u pitanju, a takvih neistina je bilo na desetine od početka održavanje ovih skupova protestanata, blokadera. Mi ne krijemo ništa, po saopštenju policije, Nikolina Sinđelić je zajedno sa pet ljudi oko 23 sata 14. avgusta učestovovala u nezakonitm javnom okupaljenju i blokadi saobraćaja. Ta grupa je pozivala građane na napad policiju, nakon toga gađala policiju i zgradu Vlade. Policija je uvela u zgradu Vlade, kako bi sačekali službeno vozilo i prebacili ih na dalje postupanje. Jer bi na ulici bili izloženi napadu od strane ostalih učesnika. Kod Nikoline Sinđelić je pronađena baklja. Odmah su dovedeni i kontaktiran je tužilac, rekao je da ima elemenata za podnošenje prekršajne prijave i u 3 sata lica su puštena.

Kaže da nije bilo, po tvrdnji policije, sredstava prinude, vezivanja i maltretiranja.

- Nije bilo primedbi na postupanje policije. Mi pozivam osve da objavljuju samo proverene informcije. Mi ništa ne krijemo, ako ima zloupotrebe i prekoračenja ovlašćnje, služba unutrašnje kontrole postoji zbog toga - kaže on.

- Da postavi mja pitanje onima koji su ovo pismo pisali tužiocu. Šta je sa 137 povređenih policajaca u proteklih nekoliko dana? Što ne napisaste jedno pismo, što ne pomenuste? O kakvoj brutalnosti policije može da govori neko, ako je povređeno 137 policajaca za 4 dana - kaže Dačić.

- Tu su povrede ruku, nogu, glave. Povređeni su čak i policajci sa zaštitnom opremom. Ja vam govorim šta mi policija napiše, ja nisam policajac. Ako se utvrdi da je bilo zloupotrebe ili prekoračenja ovlašćenja, zna se kako se u policiji tim povodom postupa - rekao je ministar.

Dačić je zapitao kako može da se oseća jedan policajac kada po četvrti put hapsi nekoga ko ga je pre tri dana gađao kamenom u glavu, pa je pušten od strane tužioca.

- Od 1. novembra je bilo više od 23.000 skupova u Srbiji. U 99 odsto slučajeva nisu bili prijavljeni. To je po zakonu - nezakonito. Policija je radila sve da obezbedi te koji im danas lome ruke, noge i glave. Bilo je više od 12.000 blokada saobraćajnica. Policija je činila sve, i čak, to se policiji i zameralo, da je policija podnela krivične prijave i protiv onih koji su bilo šta rekli blokaderima ili demonstrantima. Za uništenje 200 i nešto traktora bilo je četiri ili pet prijava! Ali jel neko snosi odgovornost za to? Što se danas napadaju brutalno policajci - zapitao je on.

Ministar policije je rekao da do intervencije policije dovode isključivo napadi na policiju.

- Ne može da se izbegne odgovornost od potpisnika ovog pisma rektorskog kolegijuma. Pa ljudi, dato je zeleno svetlo da se prebija policija. Ili ćete vi imati zeleno svetlo, a svi ostali crveno. Molim sve da ne zloupotrebljavaju neistine. Ja sam pre dva dana sate proveo tražeći ko je taj povređen u Valjevu za kog su objavili da je umro. Zvao sam i ministra, i službenike iz Valjeva, i zamenika direktora bolnice. Pričali su da je dete u pitanju. U isto vreme je doveden jedan od 50-60 godina koji se povredio, zvali smo čak i porodicu da pitamo kako se povredio. Pao sa merdevina. Direktor policije je zvao, iz bolnice su pitali sve pacijente kako se osećaju, od čoveka do čoveka su išli! Kao što su već jednom pokušali da zloupotrebe samoubistvo jednog dečka, navodeći da je to uradio zbog policijske brutalnosti - naglasio je Dačić.

Podseća i na slučaj fotografije žene nad kojom je izvršena intervencija policije, a koja je držala motku u rukama.

- Pa šta si radila sa time? Udarila policajca, jel tako? Da ne pričam o lažima o zvučnom topu, i tako dalje... Policija nema šta da krije. Policija je brutalno napadnuta ovih nekoliko dana. Ona nikog nije napala, već stoji. Ali onaj ko napadne policiju, mora da zna da je odgovor primena sredstava primene. I ti policajci su nečija deca. Ako ima nekoga ko je prekoračio ovlašćenja, odgovaraće. Ali policiju ne sme niko da bije ni da maltretira, jel to je napad na državu. A od rektorskog kolegijuma očekujem da se procesuiraju oni iz akademske zajednice koji napadaju policiju - rekao je ministar.

Rekao je da svaki put posle primene sile policajci popunjavaju izveštaje, i da je sve zavedeno.

- Svako je mogao da se obrati nama, a isto tako da mi pitamo: Ko je dao zeleno svetlo za povređivanje policajaca? Ko je odgovoran za to? Vladaće rat svih protiv svih! Šta treba, pa ovde bi bez policije izbio građanski rat. Vodite račune o porodicama policajaca. Među njima možda ima i nekih koji su na ulici, protestuju. Policajci rade svoj posao. Ja sam bio ministar i ranije, i postupanje policije je uvek bilo isto. Mislite li da se policija raduje da dođe na posao i da nekoga batina. Pa ne budite smešni, svako od njih želi da dođe kući kod svoje porodice, da mu prođe što mirnije - kazao je ministar Dačić.

- Ne krijemo ništa, ako je neko kriv ići će u zatvor. Ali nemojte da iznoiste neistine. Obratite se sudu, a ne da pišete pisma nekome. Znamo kako se to radi u policiji - zaključio je Dačić.