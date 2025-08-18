ZA ŠAKU PRLJAVOG NOVCA! GODINAMA ROVARE PO SRBIJI NE BI LI SE PREPORUČILI STRANCIMA Lider SNS Vučević razobličio Dušana Janjića

LIDER SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević istakao je na Iks mreži da građani Srbije treba da budu mirni jer građanskog rata neće biti iako na tome rade mnogi i spolja i iznutra, reagujući na pisma Dušana Janjića koje su objavili mediji.

-Od koga je, nije ni čudo što je tako nakaradno i skandalozno. Dušan Janjić koji je strancima poslao svoju “analizu” situacije u Srbiji i predloge "za mirno rešenje krize", samo je jedan od onih koji godinama rovare po Srbiji i tužakaju se ne bi li se preporučili strancima, ili izvukli nešto prljavog novca, prljavog jer se njime plaća njihova borba protiv sopstvene zemlje i sopstvenog naroda. Hvala medijima što objavljuju takva “dokumenta”, jer važno je da narod vidi ko je ko i ko je kakav. Janjić u tom svom non pejperu zapravo traži pomoć od stranaca za rušenje predsednika Srbije Aleksandra Vučića. I taj njegov zahtev je zajednički imenilac svima njima - srušiti Vučića po svaku cenu jer na izborima ne mogu da ga dobiju! Srušiti Vučića po cenu da se krv prolije po ulicama Srbije- napisao je Vučević na Iksu i dodao da oni ne žele oni ni dijalog, ni mir, ni prestanak paljenja i rušenja te da za njih to nisu teme.

Lider SNS je naglasio da jedino što hoće ta agresivna manjina jeste da po svaku cenu sruše Vučića.

- I to je suština i Janjićevog non pejpera i svih njihovih projekata izazivanja obojene revolucije i građanskog rata. Samo što se to neće desiti! Ali će se desiti kažnjavanje svih odgovornih za kršenje Ustava i zakona, za remećenje javnog reda i mira, za uništavanje državne imovine, za batinjanje i ranjavanje političkih neistomišljenika… Jer Srbija je ozbiljna država! Pre svega, zahvaljujući potezima koje povlači predsednik Srbije Aleksandar Vučić, građani treba da budu mirni jer građanskog rata neće biti iako na tome rade mnogi i spolja i iznutra. Država je jača od svih njih! Pobediće Srbija- poručio je putem društvene mreže Vučević.

