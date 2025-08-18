ZA ŠAKU PRLJAVOG NOVCA! GODINAMA ROVARE PO SRBIJI NE BI LI SE PREPORUČILI STRANCIMA Lider SNS Vučević razobličio Dušana Janjića
LIDER SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević istakao je na Iks mreži da građani Srbije treba da budu mirni jer građanskog rata neće biti iako na tome rade mnogi i spolja i iznutra, reagujući na pisma Dušana Janjića koje su objavili mediji.
-Od koga je, nije ni čudo što je tako nakaradno i skandalozno. Dušan Janjić koji je strancima poslao svoju “analizu” situacije u Srbiji i predloge "za mirno rešenje krize", samo je jedan od onih koji godinama rovare po Srbiji i tužakaju se ne bi li se preporučili strancima, ili izvukli nešto prljavog novca, prljavog jer se njime plaća njihova borba protiv sopstvene zemlje i sopstvenog naroda. Hvala medijima što objavljuju takva “dokumenta”, jer važno je da narod vidi ko je ko i ko je kakav. Janjić u tom svom non pejperu zapravo traži pomoć od stranaca za rušenje predsednika Srbije Aleksandra Vučića. I taj njegov zahtev je zajednički imenilac svima njima - srušiti Vučića po svaku cenu jer na izborima ne mogu da ga dobiju! Srušiti Vučića po cenu da se krv prolije po ulicama Srbije- napisao je Vučević na Iksu i dodao da oni ne žele oni ni dijalog, ni mir, ni prestanak paljenja i rušenja te da za njih to nisu teme.
Lider SNS je naglasio da jedino što hoće ta agresivna manjina jeste da po svaku cenu sruše Vučića.
- I to je suština i Janjićevog non pejpera i svih njihovih projekata izazivanja obojene revolucije i građanskog rata. Samo što se to neće desiti! Ali će se desiti kažnjavanje svih odgovornih za kršenje Ustava i zakona, za remećenje javnog reda i mira, za uništavanje državne imovine, za batinjanje i ranjavanje političkih neistomišljenika… Jer Srbija je ozbiljna država! Pre svega, zahvaljujući potezima koje povlači predsednik Srbije Aleksandar Vučić, građani treba da budu mirni jer građanskog rata neće biti iako na tome rade mnogi i spolja i iznutra. Država je jača od svih njih! Pobediće Srbija- poručio je putem društvene mreže Vučević.
(Dnevnik)
PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.
17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
RAZVOD ANI TEŠKO PAO: Jedna fotografija je dokaz koliko PATI
NEKADAŠNjA teniserka Ana Ivanović, uhvaćena je na plaži u opuštenom izdanju, ali ono što je svima zapalo za oko jeste izbor knjige koju je držala u rukama.
18. 08. 2025. u 07:20
Komentari (0)