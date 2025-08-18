OVAKO SU NA N1 LAGALI DA JE UMRO DEČAK IZ VALJEVA: Širili paniku i izazivali strah kod građana
Lažu na N1, na Boga ne misle, kao ni na porodice ugroženih.
Programski direktor N1 Igor Božić izjavio je da je čista manipulacija izjava ministra zdravlja Zlatibora Lončara u kojoj je optužio N1 da je objavio vest o životno ugroženom detetu posle policijske torture. N1 nikada nije objavio vest o kojoj govori Lončar, naglasio je Božić.
Međutim, ako koza laže, rog ne laže, pa je tako ostao ovaj snimak reportera N1 u kome govori upravo to, pozivajući se na "njihove informacije":
Podsećamo da je zbog širenja lažne vesti o smrti jednog maloletnika u Valjevu jedan čovek uhapšen.
PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.
17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
RAZVOD ANI TEŠKO PAO: Jedna fotografija je dokaz koliko PATI
NEKADAŠNjA teniserka Ana Ivanović, uhvaćena je na plaži u opuštenom izdanju, ali ono što je svima zapalo za oko jeste izbor knjige koju je držala u rukama.
18. 08. 2025. u 07:20
Komentari (0)