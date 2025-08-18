Politika

BLOKADERI PALIKUĆE SKINULI MASKE: Traže zaštitu od Bundestaga i da Nemačke šalje svoje diplomate na proteste

В.Н.

18. 08. 2025. u 12:06

BLOKADERI su po ko zna koji put prevazišli sami sebe. Ovaj put su se dosetili da traže zaštitu i od Bundestaga.

Cilj blokadera zgubidana je više nego jasan, a to je da Nemačka pošalje svoje diplomate na proteste u Srbiji što se vidi i iz priloženog:

- Dobar dan. Kontaktirala me je naša komšinica i saborkinja Snežana Čujić sa molbom da potpišemo peticiju sastavljenu u dijaspori. Prenosim njenu poruku; "Reč je o peticiji upućenoj Bundestagu, a tiče se mera u vezi sa izborima i stanjem ljudskih prava u Srbiji. Poslaću oba linka odvojeno jer je svako može potpisati i potrebno je do 8. septembra prikupiti 30.000 potpisa, za sada imamo 1.118." - navodi se u objavi.

PITANJE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.

17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44

ANA BRNABIĆ O PISMU KOJE DOKAZUJE OBOJENU REVOLUCIJU: Stigao prvi plan za okupaciju Srbije
ANA BRNABIĆ O PISMU KOJE DOKAZUJE OBOJENU REVOLUCIJU: Stigao prvi plan za okupaciju Srbije

OTKRIVENO je pismo Dušana Janjića koji je strancima poslao analizu situacije u Srbiji i predloge "za mirno rešenje krize", a ključna poruka ovog Janjičevog non pejpera je zapravo - rovarenje protiv sopstvene zemlje i traženje pomoći od stranaca za rušenje predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a to pismo je na Iksu komentarisala predsednica parlamenta Ana Brnabić.

18. 08. 2025. u 17:39

