BLOKADERI PALIKUĆE SKINULI MASKE: Traže zaštitu od Bundestaga i da Nemačke šalje svoje diplomate na proteste
BLOKADERI su po ko zna koji put prevazišli sami sebe. Ovaj put su se dosetili da traže zaštitu i od Bundestaga.
Cilj blokadera zgubidana je više nego jasan, a to je da Nemačka pošalje svoje diplomate na proteste u Srbiji što se vidi i iz priloženog:
- Dobar dan. Kontaktirala me je naša komšinica i saborkinja Snežana Čujić sa molbom da potpišemo peticiju sastavljenu u dijaspori. Prenosim njenu poruku; "Reč je o peticiji upućenoj Bundestagu, a tiče se mera u vezi sa izborima i stanjem ljudskih prava u Srbiji. Poslaću oba linka odvojeno jer je svako može potpisati i potrebno je do 8. septembra prikupiti 30.000 potpisa, za sada imamo 1.118." - navodi se u objavi.
