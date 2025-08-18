Politika

BRKOVIĆ PRE I POSLE PRIVOĐENJA GOSTOVAO U ISLAMISTIČKIM MEDIJIMA: Zašto antisrbin traži baš njihovu podršku? (VIDEO)

В.Н.

18. 08. 2025. u 12:03

PREDSTAVNIK antisrpske opozicije Brajan Brković, dobro poznat kao jedan od predvodnika haosa u Vrbasu, pre i posle privođenja utehu je potražio upravo u islamističkim medijima.

Foto: Printscreen

Brajan Brković se, naime, obratio Televiziji Sarajevo, pun zahavalnosti za priliku koja mu je data da "opljuje" svoju zemlju u kojoj učestvuje u neredima.

Na početku uključenja na televiziju Sarajevo, voditeljka ga pita kakva je atmosfera na protestu u Novom Sadu, na šta Brković odgovara:

- Tako je, večeras, pre svega, želim da vam se zahvalim za priliku da govorim za vašu televiziju. Želim da pozdravim sve ljude u Sarajevu, od svih nas iz Novog Sada i svih nas iz Srbije koji se borimo za jednu pravednu, poštenu, solidarnu i dobru Srbiju, a to znači isto za takav i region.

Raspričao se Brković, u maniru "ljubim ruke, ljubim noge", ponizan i zahvalan iz dna duše, dok je poručivao i Sarajevu da će i njemu biti lepo, ako se u Srbiji on dočepa vlasti.

- Pa znate šta onog momenta kada mi u Srbiji rešimo ovo zlo, onog momenta kada Srbija postane pravna zemlja, u kojoj postoji demokratija, slobodni mediji u kojoj je moguće razmenjivati stavove, tad će i region postati bolji - naveo je Brković, samo ne znamo o kakvoj cenzuri priča, kada bez problema usred svoje zemlje izgovara ovakve stvari.

Pogledajte priloženi snimak:

