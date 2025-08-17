Stamenković nije smeo da potpiše saopštenje VST kojim se osuđuje napad na prostorije tužilaštva u Valjevu

DOK je tužilaštvo u Valjevu gorelo pod napadima blokadera, Visoki savet tužilaštva izdao je saopštenje, ali bez potpisa predsednika koji nije smeo da digne glas protiv svojih.

U subotu veče, u Valjevu su napadnute i demolirane prostorije Višeg i Osnovnog javnog tužilaštva,a tim povodom Visoki savet tužilaštva izdao je zvanično saopštenje u kojem osuđuje nasilje i poziva građane na uzdržanost.

Međutim, ono što posebno upada u oči, nije samo sadržaj saopštenja, već činjenica da se na dokumentu ne nalazi potpis predsednika Saveta, Branka Stamenkovića, koji se inače uvek potpisuje, već se kao izvor saopštenja navodi Odeljenje za odnose s medijima.

Imajući u vidu alaramantnu situaciju u Srbiji, jasno je da ovde nije reč o protokolarnom previdu, već o smišljenom izbegavanju lične odgovornosti.

Iako se u samom sadržaju ne pominju nikakvi koraci ka pokretanju konkretnih postupaka, niti kvalifikacija dela koja bi bila u skladu sa težinom incidenta, odnosno da je evidentno da se radi o terorističkim akcijama, Stamenković je i na ovako sterilno saopštenje odbio da stavi svoj potpis jer ne želi da se suprotstavi akterima napada, budući da su isti povezani sa strukturama bliskim krugu u kojem se i sam nalazi.

