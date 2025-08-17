ĐILAS POKUŠAVA DA ODBRANI MONSTRUME Jovanov: Šta je par mrtvih naprednjaka u odnosu na vraćanje na vlast i novih 619 miliona evra
ČLAN Predsedništva SNS i narodni poslanik, Milenko Jovanov, "podsetio je" vođu blokadera kako je kukao kada su mu puštali muziku sa razglasa, a kako on reaguje na paljenje prostorija i napad na članove SNS i njihove porodice.
On je na svom nalogu na društvenoj mreži Iks napisao:
Na slici je čovek koji je ridao u kameru zato što je neko nešto puštao sa razglasa. Isti taj čovek danas ni rečju nije osudio paljenje prostorija SNS širom Srbije i pokušaj spaljivanja više od 300 ljudi u kancelarijama naše stranke u Novom Sadu. Naprotiv!
Upljuvao se, jadan, u pokušaju da odbrani monstrume koji su žive ljude pokušali da spale i da napadne policiju i, naravno, predsednika Aleksandra Vučića i njegovu porodicu, predsednika SNS Miloš Vučević.
... Dakle, još jednom, snimao je sopstveni nervni slom, ridao u kameru, pretio i lupetao polulud zbog objave sa zvučnika, ali danas, miran kao budistički monah, ima puno razumevanje za paljenje, demoliranje, napade na policiju i sve ostalo što radi blokaderska nacistička banda. Doduše, nisu puštali parole sa razglasa, a on bi to osudio 100% ali ovo paljenje, demoliranje i nasilje je ništa spram toga, pa nema razloga ometati "nobelovce", "građane" i "budućnost ove zemlje"... Licemer? Naravno. Ali bi i da ga ova blokaderska nacistička banda nekako vrati na vlast. I šta je onda par mrtvih naprednjaka u odnosu na ostvarenje tog cilja i novih 619 miliona evra?! Sitnica, ili što bi njegove gazde rekle, "kolateralna šteta", je l? Neće se desiti.
PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.
