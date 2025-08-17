ĐILAS POKUŠAVA DA ODBRANI MONSTRUME Jovanov: Šta je par mrtvih naprednjaka u odnosu na vraćanje na vlast i novih 619 miliona evra

ČLAN Predsedništva SNS i narodni poslanik, Milenko Jovanov, "podsetio je" vođu blokadera kako je kukao kada su mu puštali muziku sa razglasa, a kako on reaguje na paljenje prostorija i napad na članove SNS i njihove porodice.

Foto: Printskrin

On je na svom nalogu na društvenoj mreži Iks napisao:

Na slici je čovek koji je ridao u kameru zato što je neko nešto puštao sa razglasa. Isti taj čovek danas ni rečju nije osudio paljenje prostorija SNS širom Srbije i pokušaj spaljivanja više od 300 ljudi u kancelarijama naše stranke u Novom Sadu. Naprotiv!

Upljuvao se, jadan, u pokušaju da odbrani monstrume koji su žive ljude pokušali da spale i da napadne policiju i, naravno, predsednika Aleksandra Vučića i njegovu porodicu, predsednika SNS Miloš Vučević.

... Dakle, još jednom, snimao je sopstveni nervni slom, ridao u kameru, pretio i lupetao polulud zbog objave sa zvučnika, ali danas, miran kao budistički monah, ima puno razumevanje za paljenje, demoliranje, napade na policiju i sve ostalo što radi blokaderska nacistička banda. Doduše, nisu puštali parole sa razglasa, a on bi to osudio 100% ali ovo paljenje, demoliranje i nasilje je ništa spram toga, pa nema razloga ometati "nobelovce", "građane" i "budućnost ove zemlje"... Licemer? Naravno. Ali bi i da ga ova blokaderska nacistička banda nekako vrati na vlast. I šta je onda par mrtvih naprednjaka u odnosu na ostvarenje tog cilja i novih 619 miliona evra?! Sitnica, ili što bi njegove gazde rekle, "kolateralna šteta", je l? Neće se desiti.

