TRAMP I PUTIN MIJENJAJU IGRU, EU GUBI TLO: Dogovorom Vašingtona i Moskve Vučić i Srbija postaju glavni igrači u Evropi – zato ga ruše!

BALKAN se ponovo pretvara u tačku na kojoj se prelamaju globalni interesi. Dok svijet čeka mogući dogovor između Donalda Trampa i Vladimira Putina o završetku rata u Ukrajini, u evropskim centrima moći raste nervoza. Brisel je svjestan da bi rješenje bez posredstva Evropske unije značilo gubitak njenog političkog primata, a nova administracija u Vašingtonu mnogo ozbiljnije računa na partnerstvo sa Moskvom nego na poslušnost Brisela. Upravo zbog toga Balkan ponovo postaje laboratorija krize – prostor u kojem se zapaljive igre velikih sila pokušavaju preusmjeriti u lokalne sukobe.

U toj konstelaciji tri figure postaju ključne mete: Aleksandar Vučić kao jedini evropski lider s direktnim kontaktima i sa Vašingtonom i sa Moskvom; Milorad Dodik kao simbol političke neposlušnosti i opstanka Republike Srpske; i Mitropolit Metodije, na koga se udara kako bi se oslabila Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori, a time i duhovni stub srpskog identiteta na prostoru gđe se već decenijama vodi tihi rat za asimilaciju.

I. Vučić i Srbija: Između čekića i nakovnja

Aleksandar Vučić danas zauzima jedinstvenu poziciju u evropskoj političkoj arhitekturi. Dok većina lidera EU slijepo prati briselske diktate, Vučić je jedini državnik na kontinentu koji istovremeno održava direktne kanale i sa Vašingtonom i sa Moskvom. To ga čini ključnim faktorom u predstojećim geopolitičkim pregrupisavanjima.

Zapadni centri moći svjesni su da dogovor Donalda Trampa i Vladimira Putina oko Ukrajine – ukoliko do njega dođe – mijenja odnose snaga i iz temelja redefiniše ulogu EU. Brisel, koji je do sada bio samozvani arbitar evropskih pitanja, u tom trenutku ostaje po strani, sveden na posmatrača. Za Srbiju, to znači priliku da kroz Vučićevu dvostranu poziciju postane most između dva svijeta, što Brisel doživljava kao prijetnju.

Zato se orkestrira pritisak – medijski, diplomatski i politički. Vučića se pokušava destabilizovati kroz unutrašnje tenzije, huškanje opozicije i širenje narativa o autoritarnosti. No, suština nije demokratija, nego geopolitika: Srbija je preveliki dobitnik u scenariju u kojem se SAD i Rusija dogovaraju preko glave EU. Upravo zato, cilj nije samo slabljenje Vučića nego i uvlačenje Srbije u stanje permanentnog haosa.

II. Dodik i Republika Srpska: Lov na neposlušnog

Milorad Dodik je već godinama meta koordinisanih udara sa Zapada. Njegov grijeh nije samo bliskost sa Moskvom, već i otvoreno odbijanje da Republiku Srpsku podvede pod apsolutni autoritet Sarajeva i međunarodne zajednice. On je postao simbol neposlušnosti i samim tim „opasan presedan“.

Republika Srpska je danas, u očima Brisela i dijela Vašingtona, geopolitički „klin“ kroz koji Rusija održava prisustvo na Balkanu. Dodik je meta, ne zato što krši zakone, već zato što ne pristaje na diktate. „Lov na Dodika“ u suštini je lov na svaku ideju srpske političke autonomije unutar BiH.

U posljednjim mjesecima vidljiva je koordinacija između određenih evropskih krugova i odlazećih struktura u SAD: sve se čini da se Republika Srpska oslabi, finansijski i politički iscrpi i, ako je moguće, izoluje. No, paradoksalno, upravo ovakvi pritisci Dodiku daju dodatnu snagu na unutrašnjem planu. On postaje personifikacija borbe za opstanak Srpske i svaka nova sankcija ili prijetnja samo konsoliduje njegovu poziciju.

III. Mitropolit Metodije i SPC u Crnoj Gori: Udar na stub identiteta

Ako je Vučić politički stub Srbije, a Dodik simbol otpora u Republici Srpskoj, onda je Mitropolit Metodije duhovni štit Crne Gore i cijelog srpskog korpusa. Udar na njega i na Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori nije slučajan, već dio šire strategije destabilizacije Balkana.

SPC u Crnoj Gori je mnogo više od vjerske institucije – ona je nosilac identiteta, tradicije i otpora nasilnim projektima asimilacije. Napadi na Mitropolita Metodija, orkestrirani kroz medije i političke strukture koje su odavno pod kontrolom zapadnih centara, imaju za cilj da oslabe homogenost srpskog naroda u Crnoj Gori i otvore prostor za dublje unutrašnje pođele.

Na taj način, Crna Gora postaje treća tačka pritiska: dok se Srbija pokušava destabilizovati iznutra, a Republika Srpska spolja, SPC u Crnoj Gori udara se da bi se oslabio duhovni oslonac cijelog prostora. To je već viđeni scenario – „ista kuhinja, isti rukopis“ – jer udar na crkvu uvijek ide paralelno s udarom na državu i narod.

Foto: Z.J.Mačak

U trenucima kada je na horizontu moguć dogovor Vašingtona i Moskve, Brisel panično traži načine da ostane relevantan. Balkan se ponovo koristi kao poligon za geopolitičke igre. Vučić, Dodik i Mitropolit Metodije postaju ključne mete zato što personifikuju političku, državnu i duhovnu samostalnost Srba.

Cilj je jasan: izazvati haos, otvoriti nove unutrašnje sukobe i spriječiti Srbiju i srpski faktor u cjelini da iz predstojećeg globalnog dogovora izađu kao dobitnici. No, istorija nas uči da svaki pritisak proizvodi i kontraefekat. A pitanje koje lebdi iznad svega glasi – da li će Brisel, u pokušaju da održi iluziju moći, zapravo sam ubrzati sopstvenu marginalizaciju?

