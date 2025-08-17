"NORMALAN ČOVEK NE MOŽE DA VOLI NASILJE" Vučić odlučan: Najagresivniji biće pohvatani i odgovaraće

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić

Rekao je i da operativa radi svoj posao, i da će za 10 dana sva lica koja su učestvovala u neredima biće privedena.

- Nećemo ih prepoznavati samo po konstituciji. Tog iz Valjeva sa fantomkom. Moraće i tužioci da nam objasne šta rade, pa ćemo i to da vidimo. I zahvalan sam ljudima koji znaju šta su vrednosti Srbije. Pustite naše političke rasprave i trvenja. Ljudima koji su na drugoj strani političkog spektra, a neće da učestvuju u nemirima i sukobima. Normalan čovek ne može da voli nasilje. Ja se nikada ne radujem čak ni kada se ruše ilegalni objekti. Neko je uložio trud u to. A vi dođete da nešto spaljujete. Pričate mi o Valjevu u koje sam doveo tri velika investitora. Izgradio auto-put. Uradili za njih više nego ijedna vlast od 1945. na ovamo. Došli ste da spaljujete prostorije zato što vam je neko izmenio svest. Teško da će svi, ali dobar deo najagresivnijih biće pohvatani i odgovaraće - rekao je predsednik Vučić.

Zapitao je šta bi bilo da se on pojavi na ulici sa pristalicama dok oni spaljuju tuđe prostorije.

- Dragan Todorović, pa pitajte ga, samo što se nisam potukao sa jednim koji je stavio fantomku i bacio baklju na policiju, to je kada smo bili u opoziciji još. Mnogim ovim nasilnicima je to jedino socijalno okruženje. Šta mislite zašto je mali broj ljudi na ulicama. Celu Srbiju su dovlačili sinoć, a nije bilo 4300 ljudi. Iz cele Srbije su ih dovodili. Neće ljudi normalni da učestvuju u nasilju! Šta ćete sutra kada se klatno na ulici preokrene, pa neki drugi krenu da dolaze na vaše kuće? Kada napadaju Informer, idu da pale, a kada se dele leci ispred N1, onda je to strašan napad! Kako reče Marta Kos, "Čujemo vas". Jesi li videla Marta kako gore prostorije. Nešto ne videh da si čula. Sram ih bilo sve zajedno - kazao je on.