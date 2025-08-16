TRI DANA NEVIĐENOG TERORA BLOKADERA SILEDŽIJA: Spaljivanje živih ljudi, uništavanje grada, napad na policiju i svakoga ko drugačije misli (VIDEO)

TRI puna dana blokaderi siledžije sprovode brutalno nasilje na ulicama Srbije, a na meti su građani, policija, novinari. Cilj je napasti i ubiti svakoga ko drugačije misli i uništiti sve što im se nađe pod ruku.

Foto: Profimedia

Treći dan zaredom blokaderi siledžije demonstriraju teror, nasilje i destrukciju svega što im dođe pod ruku.

Sinoć su blokakderi nastavili da terorišu građane, pale i uništavaju sve pred sobom.

Spaljivanje živih ljudi, ubistvo onih koji drugačije misle, uništavanje stranačkih prostorija, samo je deo programa studenata blokadera koju su svoju ideju i program konačno ogolili posle devet meseci terora nad građanima Srbije.

Pokušali da spave žive ljude jer drugačije misle

Podsetimo, sve je počelo pre tri dana u Novom Sadu, napadom na okupljene građane koji su mirno stajali ispred stranačkih prostorija.

Blokaderi su otišli u prostorije SNS-a i pokušali da zapale objekat i građane u njemu, samo zato što drugačije misle, bacajući pirotehnička sredstva, razbijajući stakla na porzorima, gađajući građane kamenicama, flašama, cigalama i svima što im padne pod ruku.

Sve to nije bilo dovoljno blokaderima, koji su i nakon toga nastavili sa huliganskim ponašanjem.

Otišli su u kampus uzeli motke, letve, kamenice i nasrnuli na preostale građane koji su branili svoje stranačke protostorije u Novom Sadu.

Nakon napada na prostorije SNS-a u Novom Sadu, blokaderi su divljački oborili čoveka na zemlju i krvnički ga tukli. Očigledno da su blokaderi pokušali da ubiju čoveka.

Povređeno najmanje 127 policajaca

Pored građana, na meti blokadera siledžija su i policijski službenici zaduženi za očuvanje javnog reda i mira.

Podatak da je za četiri dana povređeno 127 policijskih službenika pokazuje kolika je brutalnost siledžijskih blokadera i dokaz da im je jedini cilj i program izazvati incidente i proliti krv na ulicama širom Srbije.

I sinoć smo svedočili jezivim scenama, gde su se blokaderi siledžije okupili u ulici Kneza Miloša i prvi napali policiju pirotehničkim sredstvima, flašama, praćkama, kamenicama...

Policija je bila maksimalno trpeljiva, što se može videti i na kamerama tajkunske N1, a nakon čega je bila prinuđena da reaguje, kada su životi policijskih službenika, ali i građana bili ugroženi.

Prve noći nasilja, povređeno je 64 građanina, sedam pripadnika vojske od čega četvoro teže. Povređeno je i 27 policijskih službenika.

Talas nasilja koji je počeo 13. avgusta, dodatno je eskalirao dan kasnije.

Oni su kod Generalštaba, u Ulici kneza Miloša napali pripadnike Žandarmerije, koja je bila između blokadere siledžija igrađana okupljenih ispred prostorija te stranke.

Oni su Žandarmeriju gađali kamenicama i flašama i sve vreme bacali pirotehnčka sredstva.

Pripadnici Žandarmerije potisnuli su blokadere ka Slaviji, a drugu grupu niz Nemanjinu ulicu.

Nakon toga su blokaderi pokušali da razbiju i prozore na zgradi Vlade, a kasnije su se prebacili na Slaviju, palili kontejnere, razbijali kamenice i nastavili da gađaju pripadnike reda.

Posebno su jezivi prizori blokadera koji bacaju velike cigle o asfalt, kako bi kamenicama mogli da nastave sa brutalnim napadima na policiju.

Više pripadnika Žandarmerije povređeno nakon što je pogođeno kamenicama u glavu.

Napadi na policiju odigravali su se i u ostlaim gradovima.

Zversko premlačivanje kamermana Informera

Sinoć je pređena još jedna granica kada je grupa ekstremista i siledžija brutalno napala ekipu Informera.

Foto

Reporter Vladimir Savić i snimatelj Petar Mladenović koji ga je pratio prilikom uključenja u progra, napadnuti su u pešačkoj zoni, ispred Gradske kuće.

Snimatelj Petar Mladenović je zadobio povrede oka i glave.

Foto

Snimatelj je nakon toga primljen u urgentni centar sa povredama glave i noge, dok je reporter udaren u leđa.

Paljenje kontejnera kako bi zapalili Beograd

Situacija ispred Generalštaba sinoć je protekla u veoma tenzičnoj atmosferi nakon što su blokaderi odlučili da sprovedu nasilje do kraja.

Foto: Printskrin

Naime, blokaderi su isprevrtali kontejnere po Ulici kneza Miloša, a potom počeli da zasipaju policiju pirotehnikom, hemijskim sredstvima i staklenim klikerima, dok je policija za sve to vreme stajala mirno i trpela nasilje.

Foto: Printskrin

Kako su se kasnije povlačili, blokaderi su nastavili da pale kontejnere po ulicama glavnom grada, ali i u ostalim mestima u Srbiji.

Foto: Printskrin

Njihova namera je očigledno da zapale grad i potpuno ga unište.

Foto: Profimedia Tekst potpisa