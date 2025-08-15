BRNABIĆ O SILEDŽIJAMA BLOKADERIMA: Država neće trpeti nasilje blokadera ustaša, svi će biti momentalno uhapšeni

PREDSEDNICA skupštine Ana Brnabić oglasila se povodom nasilja koje su blokaderi sprovodili večeras.

- Ja sam u štabu sa predsednikom Vučićem i pratimo situaciju. Teško nam je svima pao napad na vašu ekipu u Novom Sadu. Pružamo vam punu podršku. Svi napadači će biti pohapšeni. Država neće imati milosti prema huliganima i batinašima - rekla je Ana Brnabić na TV Informeru.

- Blokadera ustaša trenutno je na ulicama oko 650. Oni su večeras pokušali da naređuju državi da ne poštuje zakon. Država je donela odluku i dva minuta je trebalo da se oni počiste i da se sve stavi pod kontrolu. Država je pokazala da neće trpeti nasilje i da neće biti milosti prema huliganima.