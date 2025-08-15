VUČIĆ O UNIŠTAVANJU PROSTORIJA SNS: Gore sam se osećao nego kada su mi sa zakašnjenjem ustaše palile kuću `92. u Čipuljiću

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gosutuje u Dnevniku RTS gde govori o najvažnijim temama u Srbiji i divljanju blokadera prethodnih noći.

Foto: RTS Printskrin

Imamo neverovatno trpeljivu i strpljivu policiju. Pogledajte bandku koja ih je celo veče gađala predmetima u Valjevu. Policija stoji, ne mrda, ne pomera se. Nikoga ne diraju. I banda ih bije i tuče celo veče. Pogledajte snimke, to traje satima. Da li neko pogrešio ili ne, to će utvrditi državni organi. Dok su razbijali prostorije u Novom Sadu, gore sam se osećao nego kada su mi sa zakašnjenjem ustaše palile kuću 92. u Čipuljiću. I sebe sam terao da ne naređujemo ništa, da sačuvamo i živote blokadera, jer vodim državu. Moram da vodim računa i da brinem i ovakvim banditima koji tuku policiju iz čista mira - navodi predsednik.