VUČIĆ O UNIŠTAVANJU PROSTORIJA SNS: Gore sam se osećao nego kada su mi sa zakašnjenjem ustaše palile kuću `92. u Čipuljiću
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gosutuje u Dnevniku RTS gde govori o najvažnijim temama u Srbiji i divljanju blokadera prethodnih noći.
Imamo neverovatno trpeljivu i strpljivu policiju. Pogledajte bandku koja ih je celo veče gađala predmetima u Valjevu. Policija stoji, ne mrda, ne pomera se. Nikoga ne diraju. I banda ih bije i tuče celo veče. Pogledajte snimke, to traje satima. Da li neko pogrešio ili ne, to će utvrditi državni organi. Dok su razbijali prostorije u Novom Sadu, gore sam se osećao nego kada su mi sa zakašnjenjem ustaše palile kuću 92. u Čipuljiću. I sebe sam terao da ne naređujemo ništa, da sačuvamo i živote blokadera, jer vodim državu. Moram da vodim računa i da brinem i ovakvim banditima koji tuku policiju iz čista mira - navodi predsednik.
HRVAT, SLOVENAC I ITALIJAN TUKLI SRPSKE POLICAJCE: Evo ko su strani državljani uhapšeni u nasilnim blokaderskim protestima
MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je tokom sinoćnjih protesta povređeno 75 policajaca, a privedeno 114 lica od kojih 3 strana državljanina.
15. 08. 2025. u 12:21
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
CIFRA - BOLI GLAVA: Koliku penziju prima Berček? Svakog meseca na račun mu ležu DVE SUME
MNOGI kažu da je Aleksandar Berček jedan od najvećih glumaca na ovim prostorima, a on je svoj talenat dokazivao idući iz uloge u ulogu, i iznova pokazujući čari svog glumačkog umeća.
15. 08. 2025. u 13:20
