BLOKADERI HTELI DA SPALE 300 ŽIVIH NAPREDNJAKA: Jeziv pokušaj ubistva u Novom Sadu

14. 08. 2025. u 22:47

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je na TV Informer o pokušaju blokadera da spale ljude u prostorijama SNS.

БЛОКАДЕРИ ХТЕЛИ ДА СПАЛЕ 300 ЖИВИХ НАПРЕДЊАКА: Језив покушај убиства у Новом Саду

Kaže da su blokaderi sinoć hteli žive ljude da spale.

- Možete da mislite šta bi oni sinoć uradili sa ljudima koji su bili unutra. Bilo bi 300 spaljenih ljudi, kao u Glinskoj crkvi!

