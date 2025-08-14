BRNABIĆEVA ODGOVORILA MARTI KOS: Ovakva tirada opštih mesta nije zabeležena još od poslednjeg takmičenja za Mis sveta

PREDSEDNICA Skupštine Republike Srbije Ana Brnabić odgovorila je na svom zvaničnom Iks profilu evropskoj komesarki za proširenje Marti Kos na njen komentar o dešavanjima u Srbiji.

tanjug

"Ovakva tirada opštih mesta nije zabeležena još od poslednjeg takmičenja za Mis sveta. U dve rečenice svima su rekli šta je ko želeo da čuje - i onda se neko pita zašto EU gubi uticaj. Pa zato što nijedan vrednosni stav ne mogu javno da iznesu, jasno i glasno. Zato što ćute na Tompsonov koncert u sred iste te EU, na stotine hiljada EU građana (Hrvatske) koji skandiraju nacističke pozdrave, ćute na izvestioca Evropskog parlamenta koji se javno hvali da je učestvovao u najvećem etničkom čišćenju na evropskom tlu od Drugog svetskog rata, ne odgovaraju na pisma u kojima sam ukazala na teror nad porodicama političkih neistomišljenika koji sprovode njihovi miljenici u Srbiji. Posle ovakvih izjava, jasno je da je ćutanje ipak bolja opcija. Bolje to nego poruke koje šalju lepotice sa lentama iz svih krajeva sveta", napisala je Brnabićeva na Iksu.

