Politika

"POVREĐENO 27 POLICIJSKIH SLUŽBENIKA" Dačić: Policija trpela stravične i masovne napade

В. Н.

14. 08. 2025. u 11:21

MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je tokom sinoćnjih događaja i nasilja koje su blokaderi izazvali širom Srbije povređeno 27 policijskih službenika.

ПОВРЕЂЕНО 27 ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА Дачић: Полиција трпела стравичне и масовне нападе

Foto: Printskrin

- Broj oštećenih službenih vozila pet, a oštećene opreme 22. Više od 70, 80 građana koje su blokaderi povredili. Privedeno je 47 lica, sa 47 prekršajnih i 5 krivičnih prijava - kazao je ministar policije.

Kako je dodao, policija je radila na očuvanja reda i mira i trpela stravične i masovne napade.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ALBANCI U ŠOKU: Ne mogu da veruju šta su poljski navijači sad uradili zbog Srbije!

ALBANCI U ŠOKU: Ne mogu da veruju šta su poljski navijači sad uradili zbog Srbije!