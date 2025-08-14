"POVREĐENO 27 POLICIJSKIH SLUŽBENIKA" Dačić: Policija trpela stravične i masovne napade

MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je tokom sinoćnjih događaja i nasilja koje su blokaderi izazvali širom Srbije povređeno 27 policijskih službenika.

Foto: Printskrin

- Broj oštećenih službenih vozila pet, a oštećene opreme 22. Više od 70, 80 građana koje su blokaderi povredili. Privedeno je 47 lica, sa 47 prekršajnih i 5 krivičnih prijava - kazao je ministar policije.

Kako je dodao, policija je radila na očuvanja reda i mira i trpela stravične i masovne napade.