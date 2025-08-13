POZIVAMO SVE NA MIR Dačić: Tražimo od svih da poštuju zakon

MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić pozvao je blokadere da poštuju zakon i sačuvaju mir.

- U Novom Sadu je došlo do napada na građane, pristalice Srpske napredne stranke, koji su stajali ispred svojih prostorija u Stražilovskoj ulici. Za sada je povređen jedan policijski službenij, ali verovatno ima još povređenih. Došlo je do masovnog napada, policija je morala da interveniše i da uspostavi javni red i mir. Napada i na policiju i na članove SNS-a ima napada i u drugim gradovima - rekao je Dačić.

- Pozivamo sve na mir, da odustanu od takvih provokativnih akcija, jer one služe samo da se u Srbiji izazove što više sukoba. Veliki broj članova SNS-a je danas prisutan ispred svojih prostorija. Taj broj je u celoj Srbiji veći od onih koji su došli da protestuju ispred. Kako u jednom višepartijskom sistemu neko može da govori o tome da može da bude normalno da neko napada druge političke stranke. Policija bi obezbedila svaku stranku koju neko hoće da napadne - naveo je on. - Pozivamo sve da odustanu od toga, ti skupovi nisu prijavljeni, svi treba da se raziđu i da se uspostavi javni red i mir. - U Novom Sadu je došlo do nasilja. Želim da zahvalim svim policajcima koji trpe ovo poslednjih meseci. Tražimo od svih da poštuju zakon. Bilo je sukoba i u drugim mestima, gađanja raznim predmetima, u Novom Sadu situacija nije još stabilizovana, jer oni prelaze sa jedne situacije na drugu, tako je bilo noćas u Beogradu, policija je celu noć sprečavala napade na druge političke neistomišljenike i napade na policijske službenije - dodao je.