MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić obraća se povodom večerašnjeg divljanja blokadera u Novom Sadu.

Foto: Tanjug

- Na žalost i večeras je došlo do nasilja, mi to naoštrije osuđujemo. Više puta smo upozoravali da odlazak pred prostorije političkih neistomišljenika i partija, ili na privatne adrese predstavlja veliki rizik, naročito imajući u vidu da je svaki od tih skupova neprijavljen - rekao je Dačić.

- U Novom Sadu je došlo do napada na građane, pristalice Srpske napredne stranke, koji su stajali ispred svojih prostorija u Stražilovskoj ulici. Za sada je povređen jedan policijski službenij, ali verovatno ima još povređenih. Došlo je do masovnog napada, policija je morala da interveniše i da uspostavi javni red i mir.

Napada i na policiju i na članove SNS-a ima napada i u drugim gradovima - rekao je Dačić.

- Uloga policije je da očuva javni red i mir, da zaštiti bezbednost svih građana. Upozoravamo sve da poštuju zakon i da niko ne krši zakon. Protiv svih koji krše zakon biće podnete krivične i prekršajne prijave - dodao je ministar policije.

- Pozivamo sve na mir, da odustanu od takvih provokativnih akcija, jer one služe samo da se u Srbiji izazove što više sukoba. Veliki broj članova SNS-a je danas prisutan ispred svojih prostorija. Taj broj je u celoj Srbiji veći od onih koji su došli da protestuju ispred. Kako u jednom višepartijskom sistemu neko može da govori o tome da može da bude normalno da neko napada druge političke stranke. Policija bi obezbedila svaku stranku koju neko hoće da napadne - naveo je on.

- Pozivamo sve da odustanu od toga, ti skupovi nisu prijavljeni, svi treba da se raziđu i da se uspostavi javni red i mir.

- U Novom Sadu je došlo do nasilja. Želim da zahvalim svim policajcima koji trpe ovo poslednjih meseci. Tražimo od svih da poštuju zakon. Bilo je sukoba i u drugim mestima, gađanja raznim predmetima, u Novom Sadu situacija nije još stabilizovana, jer oni prelaze sa jedne situacije na drugu, tako je bilo noćas u Beogradu, policija je celu noć sprečavala napade na druge političke neistomišljenike i napade na policijske službenije - dodao je.