PIPER: Moguće da blokaderi spremaju paljenja prostorija SNS poput masakra u Odesi 2014. godine!

NOVINAR i bivši medijski koordinator Novog DSS, Uroš Piper, na svom X nalogu upozorio je javnost na mogući plan blokadera koji bi mogao da ugrozi bezbednost građana i prostorija Srpske napredne stranke širom Srbije. Piper je naveo da scenario koji se sprema podseća na masakr u Odesi 2014. godine, kada je 48 ljudi stradalo u požaru izazvanom od strane ekstremista u Ukrajini.

Foto: EPA

"BLOKADERI MOGUĆE DA SPREMAJU PALjENjA PROSTORIJA SNS POPUT MASAKRA U ODESI 2014. GODINE!

Blokaderi na pragu da urade ono što su Bandera blokaderi uradili u Ukrajini pre 11 godina! Tada su fašistički Banderovci u Odesi (3. maj 2014. godine) ubili 48 ljudi, zapalivši lokalnu zgradu Doma sindikata gde su se nalazili proruski opredeljeni građani.

Blokaderi u Srbiji za večeras i naredne dane moguće da spremaju isti scenario paljenjem prostorija opštinskih i gradskih odbora SNS-a i ljudi koji se u njima nalaze!", napisao je Piper.

