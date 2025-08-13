Politika

VUČIĆ PODELIO SJAJNE VESTI: "Danas sam dobio pismo"

13. 08. 2025. u 12:46

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas na konferenciji za medije sa austrijskim kacelarom Kristijanom Štokerom, da je dobio pismo koje potvrđuje učešće Austrije na Ekspu.

ВУЧИЋ ПОДЕЛИО СЈАЈНЕ ВЕСТИ: Данас сам добио писмо

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

- Za nas je to od ogromnog značaja. Hvala kancelaru što je dobru vest doneo - rekao je Vučić.

Podsetimo, više od 118 država su zvanično potvrdile učešće na Ekspu 2027 u Beogradu, što predstavlja rekord kada su u pitanju specijalizovane svetske izložbe u njihovoj stogodišnjoj istoriji.

