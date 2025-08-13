VUČIĆ PODELIO SJAJNE VESTI: "Danas sam dobio pismo"

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas na konferenciji za medije sa austrijskim kacelarom Kristijanom Štokerom, da je dobio pismo koje potvrđuje učešće Austrije na Ekspu.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

- Za nas je to od ogromnog značaja. Hvala kancelaru što je dobru vest doneo - rekao je Vučić.

Podsetimo, više od 118 država su zvanično potvrdile učešće na Ekspu 2027 u Beogradu, što predstavlja rekord kada su u pitanju specijalizovane svetske izložbe u njihovoj stogodišnjoj istoriji.