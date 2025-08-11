MOĆNA PORUKA VUČIĆA: U ime naroda i građana biću gromobran i boriću se za Srbiju (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, objavio je poruku građanima naše zemlje.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

On je na svom Instagram nalogu napisao:

U ime naroda, mali je broj ljudi prihvatio teret na svoja leđa.Ja sam ponosan što sam dobar deo tog tereta izneo na svojim plećima. I u ime naroda,i u ime građana, nastaviću to da radim. Biću gromobran, a mi ćemo da ih pobedimo. Prođe vreme to u kojem talog i mulj isplivaju na površinu, i polako se talog i mulj ponovo spušta na dno.