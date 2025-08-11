MOĆNA PORUKA VUČIĆA: U ime naroda i građana biću gromobran i boriću se za Srbiju (VIDEO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, objavio je poruku građanima naše zemlje.
On je na svom Instagram nalogu napisao:
U ime naroda, mali je broj ljudi prihvatio teret na svoja leđa.Ja sam ponosan što sam dobar deo tog tereta izneo na svojim plećima. I u ime naroda,i u ime građana, nastaviću to da radim. Biću gromobran, a mi ćemo da ih pobedimo. Prođe vreme to u kojem talog i mulj isplivaju na površinu, i polako se talog i mulj ponovo spušta na dno.
Preporučujemo
PO NALOGU PREDSEDNIKA VUČIĆA: MUP Srbije pruža pomoć Crnoj Gori u gašenju požara
11. 08. 2025. u 17:02
RASPOREĐENO 110.000 VOJNIKA, RUSI KREĆU U ZAVRŠNI UDAR NA POKROVSK: "Sa time bi mogli zauzeti srednje veliku evropsku državu"
RUSIJA ne pokazuje znakove povlačenja u ratu protiv Ukrajine. Naprotiv, Moskva je pojačala dalekometne udare na ukrajinske gradove i napade duž cele linije fronta. Vojni stručnjaci ističu da je ruska strana usvojila nove taktike, oslanjajući se na masovnu upotrebu dronova i malih diverzantskih jedinica, piše The New York Times.
10. 08. 2025. u 20:18
EVO KO JE TROSTRUKI UBICA IZ GNjILANA: Bio u društvu sa Kurtijem, Osmanijevom i Haradinajem
TRI osobe su ubijene, a nekoliko je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila danas u Gnjilanu, dok je osumnjičeni napadač u bekstvu, prenela je Koha. Bolnica u Gnjilanu saopštila je da je na licu mesta konstatovana jedna smrt, a da su dve osobe prebačene u Urgentni centar bez znakova života.
10. 08. 2025. u 18:11
Ovako izgleda kuća Milana Borjana koja je demolirana: Lopov odneo i snimač video nadzora (FOTO)
"HVALA policiji grada Beograda na brzoj reakciji i sjajnom odnosu prema poslu."
11. 08. 2025. u 09:52
Komentari (0)