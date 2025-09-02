SUSRETI SA SIJEM I PUTINOM POTVRDA PODRŠKE SRBIJI: Poseta predsednika Vučića Kini od izuzetne važnosti

ODLAZAK predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Peking, gde će na poziv kineskog državnog vrha prisustvovati vojnoj paradi povodom Dana pobede u Drugom svetskom ratu, ali imati i niz susreta sa liderima najmoćnijih svetskih država od izuzetne je političke, ekonomske i bezbednosne važnosti i u funkciji zaštite naših državnih i nacionalnih interesa i potvrde međunarodnog položaja naše zemlje i kursa koji Beograd vodi.

Foto: Profimedia

Ovako sagovornici "Novosti" ocenjuju predstojeće događaje u kineskoj prestonici gde će Vučić, kako je juče najavljeno, boraviti do petka, 5. septembra, i sastati se sa liderima Kine i Rusije, Si Đinpingom i Vladimirom Putinom.

Yuri Kochetkov/Pool Photo

Ranije je Kremlj najavio da će teme razgovora Putina i Vučića biti stanje na Kosovu i Metohiji, pitanja u vezi sa Republikom Srpskom, rusko-srpska saradnja, sa posebnim fokusom na energetski sektor, ali i na druge strateške oblasti od zajedničkog interesa. Vojnoj paradi prisustvovaće najviši svetski zvaničnici, a na centralnoj svečanosti očekuje se demonstracija kineske vojne moći, uključujući prikaz savremene avijacije i drugih strateških kapaciteta Oružanih snaga NR Kine.

Takođe, u kineskom gradu Tjencinu tokom prethodna dva dana održan je najveći samit Šangajske organizacije sa saradnju (ŠOS) u istoriji tog udruženja, na kojem učestvuje više od 20 lidera stranih država, kao i predstavnici međunarodnih organizacija. Taj skup mnogi tumače kao prelomnu tačku kada je reč o globalnom političkom, ekonomskom i bezbednosnom poretku. ŠOS, koji je prvobitno osnovan kao grupa šest evroazijskih država, proširio se na deset stalnih članica, uz 16 država sa statusom posmatrača ili partnera u dijalogu.

Drugi susret za četiri mesec SRPSKI predsednik u Pekingu će se drugi put u poslednja četiri meseca sastati sa Putinom i Sijem. U maju, tokom obeležavanja dana pobede u Moskvi, Vučić se sastao sa ruskim predsednikom, uključujući razgovor u "četiri oka" i sastanak delegacija dveju zemalja. Takođe se tokom boravka u Moskvi bilateralno sastao i sa Sijem. inače, broj susreta Vučića i Putina premašio je brojku od 20. kineski predsednik u poslednjoj deceniji dva puta je dolazio u zvaničnu posetu Srbiji. U junu 2016. potpisane su važne bilateralne inicijative u okviru "Pojasa i puta" (Belt and Road Initiative), a tokom druge posete koja se poklopila sa 25. godišnjicom NaTO bombardovanja kineske ambasade u Beogradu, u maju prošle godine, parafirani su novi dogovori i produbljenje strateškog partnerstva sa Srbijom. Vučić je, s druge strane, do sada bio u dve zvanične posete Pekingu - 2018. i 2023. godine.

Diplomata Zoran Milivojević kaže za "Novosti" da je ono što se ovih dana dešava u Kini izuzetno važno za globalne međunarodne odnose, i ŠOS i parada i obeležavanje osam decenija od Dana pobede u Drugom svetskom ratu, odnosno oslobođenja ove zemlje:

- Taj događaj je važan po tri osnova kada je reč o Srbiji. Prvi je prisustvo predsednika Vučića na manifestacijama i bilateralnim susretima u Pekingu. Drugi je u vezi sa pokušajima revizije kraja Drugog svetskog rata i uloge zemalja koje su doprinele okončanju sukoba i bile na pravoj strani, a to važi i za Kinu i za Srbiju. U tom smislu, srpsko prisustvo je potvrda da je naša zemlja ne samo bila na pravoj strani, nego da je bila učesnik borbe protiv fašizma i okončanja rata na pravi način. I treća stvar koja je važna je to da sve što se događa u Kini pokazuje da je svet multipolaran i da je došlo do promena u globalnim odnosima.

Foto: Printskrin

Milivojević ukazuje da je ovo prilika da Vučić, u razgovorima sa najmoćnijim ljudima na plane - ti, još jednom potvrdi politiku naše zemlje, a koja u osnovi ima vojnu neutralnost, borbu za mir, državni i nacionalni interes u prvom planu i saradnju bez uslovljanja:

- Dakle, sve to će biti osnova i u bilateralnim susretima koje predsednik bude imao, a posebno su značajni susreti sa dva izuzetno važna lidera, dve izuzetno za nas značajne države, Rusije i Kine. To su stalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i do kraja, rekao bih, privržene i verne principima međunarodnog prava i onim principima na kojima se zasnivaju i stav i interesi Srbije kada je reč o KiM i srpskom pitanju u regionu.

I Vulin na paradi NA poziv vlade u Pekinga, u zvaničnoj poseti Kini je i Aleksandar Vulin, bivši potpredsednik Vlade Srbije i osnivač Pokreta socijalista. Vulin, kojeg je Moskva nedavno imenovala za predsednika Saveta predsedništa Ruskog istorijskog društva u Srbiji, prisustvovaće vojnoj paradi organizovanoj povodom obeležavanja 80. godišnjice pobede u Kineskom narodnom ratu otpora protiv japanske agresije i Svetskom antifašističkom ratu.

Dodaje da će sastanci Vučića sa Sijem i Putinom imati tri ključne grupe tema o kojima će se razgovarati:

- Na stolu će, naravno, biti jačanje bilateralnih odnosa Beograda sa Moskvom i Pekingom, sa kojima imamo strateška partnerstva i sporazume o slobodnoj trgovini. Kada je reč o Rusiji, tu je energetika za nas važna, predstoji potpisivanje ugovora o nabavci gasa, ali i rešenje za NIS. Kod Kine, to su dalje investicije, s obzirom na to da je ova država ove godine izbila na prvo mesto naših spoljno - ekonomskih partnera. Drugi blok tema je ono što je jako važno za naše državne i nacionalne interese - podrška Srbiji u svakom smislu, imajući u vidu i unutrašnju situaciju, ali i kada je reč o KiM i RS, i za položaj srpskog naroda u celini.

Jačanje odbrambene saradnje OSIM političke i ekonomske, Srbija i Kina poslednjih godina produbljuju i saradnju u oblasti odbrane, što je od posebnog značaja imajući u vidu bezbednosne prilike u regionu, posebno kada je reč o KiM, ali i vojnom "paktu" koji su nedavno sklopili Zagreb, Tirana i Priština. Posebno se razvija saradnja Beograda i Pekinga u odbrambenoj industriji, ali i kroz zajedničke vežbe pripadnika vojska dveju zemalja. Tako su u julu srpski vojni specijalci u provinciji Hebej sa kineskim kolegama učestovali u vežbi "Čuvar mira 2025". To je bio prvi put da kineska i srpska vojska održavaju zajedničke vežbe. Srbija je od Kine prethodnih godina nabavila bespilotne letelice CH-92A i raketni PVO sistem FK-3.

Naš sagovornik ukazuje da će teme susreta sa kineskim i ruskim predsednikom sigurno biti i globalni odnosi:

- Razgovor sa Putinom će biti prilika da Vučić iz prve ruke dobije informaciju o susretu ruskog predsednika sa Trampom na Aljasci, o daljem razvoju rata u Ukrajini i drugim važnim globalnim temama. Kada je reč o Kini, to je svakako ono što se tiče daljeg nastupa globalnog juga, oko inicijative ŠOS, o globalnim odnosima, koji podrazumevaju multipolarni svet, ravnopravnu saradnju, poštovanje UN i međunarodnih dokumenata i principa međunarodnog prava i otvorenu i svestranu saradnju bez uslovljavanja.