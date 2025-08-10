Politika

VUČIĆ O MANIPULACIJI SA ĐOKOVIĆEVOM VILOM U ŠPANIJI: Kada se dokaže da je laž, idemo sa još većim lažima

В. Н.

10. 08. 2025. u 19:17

PREDSEDNIK Srbije Aleksaandar Vučić gostujući na TV Pink govorio je i o manipulaciji tajkunskih medija sa Novakom Đokovićem.

ВУЧИЋ О МАНИПУЛАЦИЈИ СА ЂОКОВИЋЕВОМ ВИЛОМ У ШПАНИЈИ: Када се докаже да је лаж, идемо са још већим лажима

Foto printskrin TV Pink

O manipulaciji sa Đokovićevom vilom u Šolakovim medijima

- Znaju da su njihovi čitaoci nepismeni ili površni. Sve što prebacuju drugima su ustvari oni. Zadržavaju se prosečno na vesti 3,2 sekunde. Taman da pročitaju naslov, a nema veze sa istinom. To nema nikakve veze sa Srbijom nema, to je u Španiji. Ali to je jedna u nizu bezzbrojih laži. Kao što kažu to su "narodne pare" za auto-put. A gde su to vaše pare bile od 2000 do 2012.

- Kada se dokaže da je laž, idemo sa još većim lažima.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BUKTI RAT ANE IVANOVIĆ I ŠVAJNŠTAJGERA: Nemci pišu o njihovom sukobu!

BUKTI RAT ANE IVANOVIĆ I ŠVAJNŠTAJGERA: Nemci pišu o njihovom sukobu!