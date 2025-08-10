VUČIĆ O MANIPULACIJI SA ĐOKOVIĆEVOM VILOM U ŠPANIJI: Kada se dokaže da je laž, idemo sa još većim lažima

PREDSEDNIK Srbije Aleksaandar Vučić gostujući na TV Pink govorio je i o manipulaciji tajkunskih medija sa Novakom Đokovićem.

O manipulaciji sa Đokovićevom vilom u Šolakovim medijima

- Znaju da su njihovi čitaoci nepismeni ili površni. Sve što prebacuju drugima su ustvari oni. Zadržavaju se prosečno na vesti 3,2 sekunde. Taman da pročitaju naslov, a nema veze sa istinom. To nema nikakve veze sa Srbijom nema, to je u Španiji. Ali to je jedna u nizu bezzbrojih laži. Kao što kažu to su "narodne pare" za auto-put. A gde su to vaše pare bile od 2000 do 2012.

- Kada se dokaže da je laž, idemo sa još većim lažima.