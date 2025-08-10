Politika

SLIKA PONOSA: U Limanu opet trobojka - pravi rodoljubi oslikali boje naše zemlje u novosadskom naselju

В.Н.

10. 08. 2025. u 18:39

PRAVI srpski rodoljubi ponovo su vratili trobojku u novosadsko naselje Liman uprkos napadima blokadera.

СЛИКА ПОНОСА: У Лиману опет тробојка - прави родољуби осликали боје наше земље у новосадском насељу

Novosti

Novosti

