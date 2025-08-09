Politika

LICEMERNOJ NOVOJ S SU OVI PRIZORI SASVIM NORMALNI: Ovako Britanci mlate demonstrante - uhapsili i staricu od 90 godina (VIDEO)

В.Н.

09. 08. 2025. u 18:37

BRITANSKA policija danas se u srcu Londona obračunavala sa demonstrantima koji su na ulice izašli na poziv sada već zabranjene organizacije Palestinska akcija (Palestine Action), pri čemu je uhapšeno najmanje 50 ljudi, među kojima i starica od čak 90 godina.

ЛИЦЕМЕРНОЈ НОВОЈ С СУ ОВИ ПРИЗОРИ САСВИМ НОРМАЛНИ: Овако Британци млате демонстранте - ухапсили и старицу од 90 година (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

Ovu vest je objavio blokaderski portal Nova S, koji, gle čuda, nije zakukao na prizore iz britanske prestonice, iako su i tamo negde u Britaniji, baš kao i u Srbiji, aktivni "neki demonstranti koji se bore za slobodu i pravdu".

S druge strane, uz prizore sa terotirije naše zemlje, gde je policija bila ta koja je trpela brutalne napade blokadera ekstremista, tajkunska Nova je širila laži kako pripadnici organa bezbednosti primenjuju nedozvoljenu silu. I takvom upornom prljavom kampanjom bacana je ljaga na naše policajce, koji su samo štitili red i mir, trudeći se da niko ne bude povređen, dok su oni sami trpeli jeziva vređanja, psovke, pozive na linč i zastrašujuće udarce.

Pogledajte samo deo scena koje su danas iz Londona obišle svet - uhapšena je starica od čak 90 godina koja je s demonstrantima izašla na ulice.

Dakle, u Britaniji to izgleda tako - nema nikakvog govora o blokadama, imaš plakat s određenim rečima i odmah završavaš iza rešetaka. 

Iako su se na društvenoj mreži Iks delili statusi demonstranata u kojima su navodili kako su oni "samo mirno protestvovali", Nova S nije prenela njihove reči. 

Inače, na današnjem događaju na Parlament skveru okupilo se do 700 ljudi, a pre nego što je policija reagovala širila se priča da se bezbednosne snage Britanije pripremaju za "najveće masovno hapšenje u svojoj istoriji".

Povod za tako nešto je činjenica da je "značajan broj ljudi" viđen kako nosi transparente u znak podrške zabranjenoj organizaciji Palestine Action. Podsetimo, kojim kojim se ona zabranjuje stupio je na snagu 5. jula, čineći podršku toj organizaciji krivičnim delom za koje preti kazna zatvora do 14 godina. Uprkos tome su iz odmetničke grupe "Defend Our Juries" najavili početkom nedelje da će protest biti održan uprkos zabrani. 

(Informer)

