SKANDAL U NOVOM SADU! Pogledajte kako blokaderi uništavaju srpsku trobojku, mrze sve što je srpsko (FOTO)
BLOKADERI zgubidani potpuno su ogolili svoji antisrpsku politiku i pokazali da su protiv svega što je srpsko.
Naime, blokaderi su snimljeni kako u Novom Sadu uništavaju srpsku trobojku.
Oni su jutros u novosadskom naselju Liman, nešto pre 10 časova, četkama i farbom prekrečili i uništili srpsku zastavu!
To je njihov sistem vrednosti po ugledu na Dinka Gruhonjića, osvedočenog mrzitelja Srba za koga su Vojvodina i Kosovo nezavisni, a zločin u Srebrenici genocid.
Blokaderi više i ne kriju da im smeta sve što je srpsko. Blokaderima ovo nije prvi put da imaju "pik" na srpsku trobojku i da je uništavaju.
Njima je srpska zastava služila kao otirač tokom jedne manifestacije u Studentskom kulturnom centru, koji su podsetimo, potpuno ruinirali i uništili.
Podsetimo, grupa blokadera zgubidana je ranije danas u naselju Liman prelepila plakate preko grafita kojim se slavi podizanje crkve, čime su još jednom pokazali da očigledno mrze ne samo sopstvenu zemlju, već i sve ono što ima veze sa srpskom verom i pravoslavljem.
