DINKOVA EKIPA SA LIMANA U AKCIJI PROTIV SRBA I SRPSKE CRKVE! Isplivao snimak skandaloznog čina blokadera zgubidana u Novom Sadu

В.Н.

09. 08. 2025. u 11:12

Grupa blokadera zgubidana je u Novom Sadu u naselju Liman prelepila plakate preko grafita kojim se slavi podizanje crkve, čime su još jednom pokazali da očigledno mrze ne samo sopstvenu zemlju, već i sve ono što ima veze sa srpskom verom i pravoslavljem

ДИНКОВА ЕКИПА СА ЛИМАНА У АКЦИЈИ ПРОТИВ СРБА И СРПСКЕ ЦРКВЕ! Испливао снимак скандалозног чина блокадера згубидана у Новом Саду

Foto: Printskrin/Twitter

U opisu skandaloznog videa koji je osvanuo na mreži Iks, ispisan je sraman komentar. 

"Na Limanu su potpuno prekrečeni grafiti mržnje, kao i druge uvredljive poruke. Građani ovog kvarta su ostavili i nove poruke - piše u opisu videa na kom se jasno vidi grafit koji je prelepljen". 

On glasi: "Sa Limana zora sviće, pokraj štranda crkva niče".

I to je za blokadere poruka mržnje (?!) koju su oni rešili da prelepe posterom na kom stoji: "Na Limanu raste cveće, ovde crkve biti neće". 

