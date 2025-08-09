DINKOVA EKIPA SA LIMANA U AKCIJI PROTIV SRBA I SRPSKE CRKVE! Isplivao snimak skandaloznog čina blokadera zgubidana u Novom Sadu
Grupa blokadera zgubidana je u Novom Sadu u naselju Liman prelepila plakate preko grafita kojim se slavi podizanje crkve, čime su još jednom pokazali da očigledno mrze ne samo sopstvenu zemlju, već i sve ono što ima veze sa srpskom verom i pravoslavljem
U opisu skandaloznog videa koji je osvanuo na mreži Iks, ispisan je sraman komentar.
"Na Limanu su potpuno prekrečeni grafiti mržnje, kao i druge uvredljive poruke. Građani ovog kvarta su ostavili i nove poruke - piše u opisu videa na kom se jasno vidi grafit koji je prelepljen".
On glasi: "Sa Limana zora sviće, pokraj štranda crkva niče".
I to je za blokadere poruka mržnje (?!) koju su oni rešili da prelepe posterom na kom stoji: "Na Limanu raste cveće, ovde crkve biti neće".
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
IMAO 609 KG, DANAS 68: Neverovatno KAKO sad izgleda nekad najteži tinejdžer sveta i drugi najteži čovek u istoriji (FOTO)
PRE više od deset godina, ime Kalid Bin Mohsen Šari iz Saudijske Arabije obišlo je svet kada je postao poznat kao najdeblji tinejdžer na planeti, a ujedno i drugi najteži čovek svih vremena.
09. 08. 2025. u 12:33
Komentari (0)