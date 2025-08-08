KURTIJEVI POLICAJCI PONOVO TERORIŠU NAROD: U Severnoj Mitrovici privedena dva srpska mladića (VIDEO)
NA kraju koncerta koji je danas održan na šetalištu u Severnoj Mitrovici u okviru džez festivala, policija tzv. Kosova uhapsila je dve osobe srpske nacionalnosti.
Kako je za medije rekao pomoćnik komandira policije tzv. Kosova za region sever Petrit Fejza, dve osobe su uhapšene zbog remećenja javnog reda i mira.
One se trenutno nalaze u policijskoj stanici, gde daju izjavu.
Inače, u centru Severne Mitrovice danas je, u vreme dok se održavaju dva festivala – jedan koji priređuju srpski ugostitelji i drugi čiji su organizatori Albanci iz Južne Mitrovice, tokom hapšenja primećen veliki broj specijalaca sa dugim cevima, ali sada je situacija mirna.
Specijalne jedinice su se povukle iz centra, a na ulici je ostalo desetak pripadnika „redovne“ policije.
Koncert koji organizuju Albanci iz južnog dela je završen, a u lokalima na šetalištu i dalje je prisutan veliki broj Srba.
(Kosovo online)
