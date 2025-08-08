Politika

KURTIJEVI POLICAJCI PONOVO TERORIŠU NAROD: U Severnoj Mitrovici privedena dva srpska mladića (VIDEO)

В.Н.

08. 08. 2025. u 18:36

NA kraju koncerta koji je danas održan na šetalištu u Severnoj Mitrovici u okviru džez festivala, policija tzv. Kosova uhapsila je dve osobe srpske nacionalnosti.

КУРТИЈЕВИ ПОЛИЦАЈЦИ ПОНОВО ТЕРОРИШУ НАРОД: У Северној Митровици приведена два српска младића (ВИДЕО)

Foto: Kosovo online/printskrin jutjub

Kako je za medije rekao pomoćnik komandira policije tzv. Kosova za region sever Petrit Fejza, dve osobe su uhapšene zbog remećenja javnog reda i mira.

One se trenutno nalaze u policijskoj stanici, gde daju izjavu.

Inače, u centru Severne Mitrovice danas je, u vreme dok se održavaju dva festivala – jedan koji priređuju srpski ugostitelji i drugi čiji su organizatori Albanci iz Južne Mitrovice, tokom hapšenja primećen veliki broj specijalaca sa dugim cevima, ali sada je situacija mirna.

Specijalne jedinice su se povukle iz centra, a na ulici je ostalo desetak pripadnika „redovne“ policije.

Koncert koji organizuju Albanci iz južnog dela je završen, a u lokalima na šetalištu i dalje je prisutan veliki broj Srba.

(Kosovo online)

