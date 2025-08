"BRZO SE RADI, VIDIM SAD I OSMEHE" Vučić obišao radove na obnovi kuća izgorelih u požaru (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić boravio je u poseti opštini Žitorađa gde je obišao radove na obnovi kuća izgorelih u požaru u naselju Novo Momčilovo i u naselju Konjarnik.

Foto Novosti

- Vidim malo i osmeha sad. Brzo smo reagovali - rekao je Vučić tokom obilaska radova.

- Mi smo ovo bukvalno privatno obezbedili, zamolili smo ljude. Brzo se to radi. Tako da sam baš srećan - dodao je on.

Kaže da "smo ubrzali šta smo mogli".

- Dopremićemo i stoku za one kojima je stoka izgorela u požaru. Opredelili smo, kao drugi program, 86.000 dinara pomoći iz Ministarstva za rad i socijalna pitanja za one koji su pogođeni požarima - kazao je Vučić.

Foto Novosti

Ističe da je video da 43 prijave nisu prošle uslove Vladine Uredbe.

- Zato bih vas molio da ispravite te papirološke stvari - kazao je on.

Zamolio je lokalnu vlast i Vladu da pomogne tim ljudima da to isprave.

Narod je podelio svoje probleme koje ima sa predsednikom Srbije.

Odgovori na pitanja medija

Vučić je rekao da presuda protiv Milorada Dodika je nešto o čemu će Savet za nacionalnu bezbednost doneti zaključke, te da će sutra temljeno govoriti o tome.

- Srbija se od 2008. godine nalazi... Prošli smo kroz brojne krize, od poplava, migratorne krize, korone, ukrajinskog rata, različitih provokacija protiv našeg naroda na Kosovu i Metohiji, napada u Srebrenici... Ali Srbija od 2008. godine nije bila, posle potvrđujuće presude za predsedika Republike Srpske u tako teškoj situaciji. Pod velikom pritiskom se nalazi cela naša zemlja i državno rukovodstvo i ja posebno od stranaca koji žele da narede reakciju Republici Srbiji, a ja mogu jedino da vam kažem da će to biti odluka kolektivnog organa, a ne moja. Dok dišem i dok kap krvi teče mojim venama neću dozvoliti da iz mojih usta izađe pohvalna reč o presudi donetoj na osnovu verbalnog delikta protiv predsednika republike, protiv predsednika entiteta i od mene, ako očekujete pohvale i pričate kako je to "spasonosno rešenje", kucate na pogrešna vrata. Možete pritiske da vršite kakve hoćete, bolje je da prestanem da dišem, bolje da ne živim nego da na takav način sva svoja uverenja i sve ono za šta sam se borio celog života izdam, a sramota me je da slušam one koji nam sole pamet o ljudskim pravima - kazao je Vučić.

Foto Novosti

On je zaključio da je reakcija EU na presudu Dodiku bila sramotna.

Kad je u pitanju obojena revolucija i "kriminalno ponašanje TOK" kazao je da će takođe o tome sutra govoriti.

- Govoriću i o njihovim medijskim poslanicima i o njihovim poslušnicima unutar srpske policije. Ono što je za građane važno to je da sledi vreme odluka i odgovoronosti i sačuvaćemo i odbranićemo Srbiju - kazao je on.

Pozvao je sve građane Srbije, sve srpske rodoljube, da u 19 sati dođu u nedelju na obeležavanje Dan sećanja na stradale i prognane Srbe u zločinačkoj akciji "Oluja" koja se desila pre tačno 30. godina.

- Ne znam hoće li predsednik Dodik moći da dođe, biće tu patrijarh srpski - kazao je Vučić.

On je najavio da će govoriti tog dana narodu.

- Nemate čemu drugom da se okrenete sem otadžbini svojoj. Ne postoji ništa važnije. Volite svoju decu najviše na svetu, ali ništa važnije od otadžbine nema. Otadžbinu da sačuvamo moramo! Otadžbina nam je ugrožena, napadnuta i spolja i iznutra i mi smo jednostavno primorani da se branimo. Sačuvaćemo i odbranićemo otadžbinu - rekao je on.

Kaže da sve vreme pokušavaju da uhapse njega.

- Zajedničkim snagama to rade pojedini instalisani tužioci i pod spoljnih uticajem pojedini u SBPOK i UKP, nego im nikako ne ide sa argumentacijom. Pogledajte rešenja protiv Momirovića i Vesića... Da se smejete - kazao je Vučić.

Ističe da ne zna kako će tužilac sebe da uhapsi, a imajući u vidu da nije uhapsio Bojovića sa kojim se fotografisao.