NENADIĆ "ZAPALIO" U PALERMO NAKON ŠTO JE RASKRINKAN: Čim se vratio, okomio se na Momirovića, Vesića - više ne krije svoje blokadersko lice

TUŽILAŠTVO za organizovani kriminal na čijem čelu je specijalni tužilac Mladen Nenadić naredio je hitno hapšenje 12 osoba među kojima su i bivši ministar Tomislav Momirović i bivši ministar Goran Vesić.

Foto: Printskrin

Inače,, u toku je masovni pokušaj državnog udara koji po nalogu, kako sami kažu, evropljana sprovode Nenadić, Jasmina Ganić, deo policije iz UKP i SBPOK.

Kako je Nenadić jedan od onih koji bi da ruše državu, nije zgoreg da se podsetimo ko je on.

Nenadić je javnosti postao poznat posle "opuštenog druženja u kafanskoj atmosferi" glavnog tužioca i Nebojše Bojovića, bivšeg presednika skupštine Infrastrukture Železnice, koji je na toj funkciji bio u vreme pada nadstrešnice, kao i bivšeg izvršnog direktora Infrastrukture Železnice Milutina Miloševića, koji je bio nadležan za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom, ukazuje da je reč o nedozvoljenom uticaju od strane tužioca Nenadića.

O tome zašto se prvi čovek tužilaštva koje vodi istragu o padu nadstrešnice u Novom Sadu našao u kafanskom društvu sa osobama koje mogu biti predmet te istrage, govorili su mnogi analitičari. Ali je jasno da on nikako nije smeo da bude sa njima, što zbog same istrage ali i pozicije na kojoj je.

Naime, on je bio u društvu sa takvim politički i opozicionarski ( bolje reći blokaderski orijentisanim licima). A Nenadić bi trebalo da zbog svoje funkcije bude barem politički neutralan, jer je javnim tužiocima zabranjeno da se bave politikom i da u javnosti iznose izjave i stavove takve vrste, nije im dozvoljeno ni da učestvuju u aktivnostima političkih subjekata.

Javni tužioci, samo da podsetimo, moraju da vode računa i o tome s kim će se viđati i održavati kontakte i u svom privatnom životu, upravo da ne bi kompromitovali svoj kredibilitet i dostojnost za obavljanje javnotužilačke funkcije.

Mladen Nenadić je slikan u društvu sa glavnim protagonistima blokaderskih protesta Bodirogom i Đokićem, što ukazuje da se sa njima poznaje odranije i da su u prisnim odnosima, pa čak i da dele iste političke stavove.

Argument za to je što je od momenta kada je fotografija postala javno dostupna Nenadić izbegao svaki odgovor otkuda on na fotografiji sa pomenutim licima, iako su mu to pitanje javno postavljali pojedini mediji, već je nekoliko dana nakon toga Javno tužilaštvo za organizovani kriminal izdalo nemušto saopštenje za javnost u kojem "osuđuje pokušaj pritiska na to tužilaštvo" iako to tužilaštvo niko nije spominjao, nakon čega je Nenadić odmah otišao u Palermo, navodno na ranije zakazano savetovanje i dalje izbegavajući da odgovori otkud on sa blokaderskim ideolozima u društvu.

Stiče se utisak da i sam Mladen Nenadić zdušno podržava blokaderski pokret i da njegovo tužilaštvo nije pokrenulo postupak ni protiv koga od njih, iako su pojedine aktivnosti koje su preduzimali predstavljale elemente bića kriv. dela Terorizam iz čl. 391. KZ, npr. događaj od 07.04.2025. godine kada su studenti na tzv. plenumima Medicinskog i Saobraćajnog fakulteta donosili odluku da napadnu Aerodrom Nikola Tesla i onemoguće kontrolore leta da obavljaju svoje dužnosti.

(Alo)