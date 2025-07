DIREKTOR POLICIJE O HAOSU U NOVOM PAZARU: Svi koji su napadali policiju biće privedeni

DIREKTOR policije general Dragan Vasiljević poručio je danas da će svi koji su napali policiju tokom protesta u Novom Pazaru biti privedeni i da će za to odgovarati, a da će policija održati javni red i mir.

Foto: Printscreen/Pink

- U ovom trenutku u Novom Pazaru policija privodi više lica koja su ugrožavala javni red i mir i svi će biti procesuirani, a posebno oni koji su napadali policiju koja je samo radila svoj posao, štiteći bezbednost svih nas - rekao je Vasiljević na vanrednoj konferenciji za medije u Palati Srbije povodom dešavanja ispred Državnog univerziteta u Novom Pazaru, posle odluke rukovodstva DUNP-a da uđe na univerzitet.

On je naveo da je najveći broj ljudi koji je bio ispred Univerziteta bilo 200, ali da su onda među studente počela da se mešaju lica koja su prepoznata kao navijači Novog Pazara.

- U jednom trenutku nasrnuli su na policiju i pokušali da probiju kordon, ali nisu uspeli. Zatim su počeli da gađaju flašama i načelnik policije je pogođen i povređen. U ovom nasilju povređeno je nekoliko policajaca nekoliko teže, ali nema povređenih građana - rekao je Vasiljević. Dodao je da je zatim policija dobila pojačanje u vidu Žandarmerije i da su odbili napad demonstranata.

- Više puta su upozoravani da ne nastavljaju sa nasiljem ali oni su nastavili. Zatim su demonstranti došli sa kamenicama i počeli da gađaju i polomili sva stakla. Videli smo nemile scene koje se tiče pogrdnog skandiranje prema našoj državi. To je neprimereno, moramo poštovati državu Srbiju, njene instutucije i policiju - rekao je Vasiljević.

Dodao je da misli da je svako mogao da vidi da je policija bila napadnuta i da je uzdržano reagovala čuvajući javni red i bezbednost ne ugrožavajući nikoga.

- Univerzitet u Novom Pazaru će doneti odluke, a to nema veze sa policijom koja samo asistira. Oni koji su radili danas to što su radili ne misle dobro Novom Pazaru. Moram da osudim one koji su gađali policiju i ugrožavali javni red. Policija Srbije neće to dozvoliti i svi koji su učestvovali u nemirima biće privedeni - istakao je Vasiljević.

Govoreći o događajima ispred Državnog univerziteta u Novom Pazaru, on je rekao da je rukovodstvo DUNP donelo odluku da uđe na univerzitet jer su imali dojave da su neke stvari, poput protivpožarne zaštite, u lošem stanju i da može da dođe do požara, a da su oni samo asistirali.

- Rukovodstvo Univerziteta u ranim jutarnjim časovima je ušlo i zateklo grupu studenatata koji su odmah izašli, a rukovodstvo je postavilo nove brave. Policija je o tome bila obaveštana. U ranim jutarnjim satima problema nije bilo, iako su se manje grupe studenata okupile ispred univerzita, ali nije bilo problema jer nisu vršili nasilje - rekao je Vasiljević.

(Tanjug)