DVOSTRUKI ARŠINI TAJKUNSKIH MEDIJA Vučić: Sa N1 se žale da ih je "grubo odgurnuo" žandarm, a kada biju Gocu Uzelac ništa

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom obilaska radova na izgradnji Dunavskog koridora osvrnuo se i na napade na medije.

Foto Novosti

Najsmešnija je bila reakcija sa N1 da je neko nekoga "grubo odgurnuo".

- Šta radiš ti na auto-putu? To je kršenje zakona, a žandar je bio grub? Nije on maneken ili glumac, nego žandarm i sprovodi zakon! A, kada Gordanu Uzelac i Draganu Ćendić udare u glavu, e onda imaju pravo na to - kazao je Vučić.