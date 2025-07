ŠEŠELJ PREDLAŽE DVA VAŽNA POTEZA: Jeste skupo, ali...

MORALI bismo više da radimo na navodnjavanju, da nas ne bi iznenađivale velike suše, kazao je predsednik SRS dr Vojislav Šešelj.

Foto printskrin TV Prva

Šešelj je kazao da očekuje sve više velikih suša.

- Moramo raditi i na zaštiti voćnjaka od grada. Pokazalo se da ove rakete nisu nešto efikasne i zato su nam potrebne na svim velikim voćnjacima one mreže protiv grada. Jeste to skupo, ali se isplati - kazao je predsednik SRS za TV Palma plus.

(alo.rs)