NAPADNUT DRAGAN J. VUČIĆEVIĆ: Blokaderi teroristi mu uništili kuću

NAPADNUT je Dragan J. Vučićević, glavni urednik Informera.

Foto: Aleksandar Jovanović Cile

Prema poslednjim informacijama, na meti nasilnika bila je njegova kuća, koju su uništili blokaderi teroristi.

Ovakav postupak predstavlja do sada neviđeni udar na slobodu medija.

"Meta je bio Dragan Vučićević. Kuća je demolirana. Još nismo uspeli da stupimo u kontakt sa Draganom. Pokušavamo", naveli su na televiziji Informer.

Kako je istaknuto, napadači nisu znali da li je u kući neko od njegovo šestoro dece i da ih nije bilo briga. Napadnut je zbig toga što radi i govori i zato što je jedan od najvećih boraca protiv obojene revolucije, ističu na Informeru.

Takođe, ističu da je Nova pre nekog vremena objavila adresu i sliku kuće Dragana Vučićevića, čime mu je, kao i njegovoj porodici, nacrtana meta na čelu.

- Mi nismo bili tu, bili smo u Vrnjačkoj Banji. Uništili su kuću, tu živim sa malom decom. Verovatno su pratili gde sam - rekao je Vučićević koji se uključio u program.

- To je radničko naselje, nije Dedinje, Banovo brdo. Izgađali su celu kapiju sa farbom. Tu je i neka kesa. Sve sam prijavio. Ovde je najveća fleka. Odvaljen je i deo fasade, kao su nečim tvrdim gađali, možda čak i pucali. Komšije kažu da su čule prasak. To je sigurno nečim jakim udareno. I komšiji su zid farbali. Tu je bio parkiran auto komšije, uništili su mu auto farbom. Najviše me brine ovaj gore oštećeni deo, odvaljene fasade. To nije moglo tek tako, to je moralo sa nečim jako teškim da se udari. Ovo su delovi odvaljene fasade. Moralo je biti gađano ili pucano sa nečim - dodao je on.