VUČIĆ: Nigde u svetu policija ne trpi ono što trpi policija u Srbiji

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da nigde u svetu policija ne trpi ono što trpi policija u Srbiji i dodao da smo prethodnih dana videli napade na policiju od strane onih koji blokiraju gradove u Srbiji.

Foto: Novosti

Vučić je, ogovarajući na pitanje da li je licemerno to što u Srbiji policiju optužuju za prekomernu silu, a da je Italija danas usvojila zakon o kaznama za demonstrante koji blokiraju puteve koji njihova opozicija naziva drakonskim, ali se niko od evropskih institucija nije oglasio tim povodom, rekao da prisustvujemo teatru licemera i teatru apsurda.

- Policija koja trpi motke po sebi, tuku policajce zato što, kako sami kažu i njihovi portparoli sa ovih kriminalnih medija, ne mogu da kažem kriminalnih medija, vlasnik je kriminalac. Oni kažu 'pa morali su da tuku policiju zato što nisu mogli da prođu direktno do kuće, nego su morali da zaobiđu jednu ulicu okolo'. I tuku policajce, policija trpi i trpi svaki dan - rekao je Vučić tokom vožnje novom deonicom auto-puta Miloš Veliki, koja se danas svečano otvara.

Dodao je da kada policajci zamole one koji blokiraju ulice dobiju kamenje i dodao:

- Što se tiče ovih raznih stručnjaka za ljudska prava, pa oni svi učestvuju u obojenoj revoluciji. Svi i to nije nikakva novost, to nije ništa drugačije. Ali vidi narod i ono čega se ja plašim, to se juče dogodilo na jugu Srbije, gde s ljudi iz tri autobusa izlazili, gde su sklanjali kontejnere i sklanjali ljude koji su stajali iza kontejnera - naveo je Vučić i istakao da policija mora da bude na terenu.

Dodao je da je policija izmorena, ali će nastaviti da obavlja svoje zadatke i istakao da ne razume kako neko može da se hvali time da je "razvukao policiju", koja samo obavlja svoje zadatke.

- Neverovatne stvari, ali dođu vremena takva, kao što sam rekao. Ona se, na sreću, brzo i završe, kada sav talog socijalni, kada sav mulj, kada sve najgore u jednom društvu ispliva i to nam se događalo 2000. To nam se događalo sad, ali smo te lekcije prošli i naučili. I zato ih pobeđujemo. Njima na dnevnom nivou pada podrška, samo da to imate u vidu. Na dnevnom nivou im pada podrška. Bes naroda je sve veći - naglasio je predsednik.

Vučić je, komentarišući najavu predsednika Demokratske stranke i poslanika Srđana Milivojevića da će predati EU imena policajaca da budu stavljena na crnu listu, jer su, kako tvrdi, kršili zakon, rekao da ne razume kako neko može to da traži.

- Tražio je za (Dragana) Vasiljevića, (Radoslava) Repca i ne znam ko je bio treći. Još je za nekoga tražio. Sve, naravno, vrhunski policajci, dobri ljudi, dobri policajci. E sad obratite pažnju. Zamislite kakav bednik morate da budete da to uradite. Taj čovek traži poverenje naroda, ti ljudi hoće poverenje naroda - rekao je Vučić i dodao da oni žele da se kazne najbolji policajci. Istakao je da će ipak pobediti rad i da neće pobediti oni koji mrze Srbiju. Odgovarajući na kritike iz Hrvatske, Vučić je rekao da su oni "eksperti" za demokratiju.

- Hrvati su eksperti za demokratiju, to je oduvek bilo. I 1941. su bili eksperti za demokratiju. Svaki put su nam držali predavanja o demokratiji - rekao je predsednik Vučić.