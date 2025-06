VUČIĆ ĐILASU I BLOKADERIMA: Da li se sramite bar malo? Ili je obraz đon

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na napade Dragana Đilasa iz SSP.

- Mi se na ozbiljan način bavimo politikom. A o izjavama Đilasa nemam šta da kažem. Ako je stvarno bilo 150.000, impresivna brojka. A ozbiljnim ljudima je to smešno. A to da sam ja kriv? Pa kada date zeleno svetlo i pozivate na nasilje, vi na to imate pravo, i da me nazivate mentalno obolelim. Ali moj posao je da budem predsednik Srbije, i da sve čuvam kao malo vode na dlanu. A što se Ekspa tiče, biće to najuspešniji Ekspo, i pozivam sve ljude, i iz opozicije, da se uključe i da radimo zajedno. Ako neće, ne moraju. Sve ćemo mi to uraditi i uprkos njima. Nego mene brine nešto drugo. Koliko morate biti pokvareni, bahati i bezobrazni, da kažete napali smo policiju zato što smo morali da se spustimo jednu ulicu niže da bi išli kući. A šta mislite koliko puta smo mi svakoga dana, svi mi normalni građani Srbije, koji nemamo paganske običaje, koliko puta smo morali da stanemo i obilazimo. Koliko vi drski i bezobzirni morate da budete da mrtvi hladni kažete tako nešto. Da li se sramite bar malo? Ili je obraz đon - zapitao je predsednik.