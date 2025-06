VUČIĆ O SUDBINI GRAĐANA ZA VIDOVDAN: Nasilnici će biti pohapšeni, i mirno će im proći taj dan

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se iz Palate Srbije.

Foto: Novosti

Predsednik Vučić se osvrnuo na dodelu diploma najboljim medicinskim diplomcima u Srbiji.

Istiće da je jako važno što su dobili ugovore o radu i da država to radi osmu godinu za redom te da država nastavlja da radi na vraćanju lekara u Srbiju.

- Želimo da ti ljudi osete da Srbija brine o njima. Ono što sam ja želeo da vas ivestim jeste da ćemo do kraja meseca čini se daćemo moći da otvorimoi auto-put do Požege, to je velika stvar za sve one koji idu i u Užice i na Zlatibor.

- To je velika stvar, da budem iskren, niko nije ni mislio da ćemo moći i stići da uradimo. Naročito i takozvanom Munjinom brdu, koji će biti do izgradnje Fruškogorskog tunela, najduži tunel u Srbiji, dva najduža, Munjino Brdo i Laz.

Pitanje novinara

Predsednik se osvrnuo i na izjavu Žarka Koraća koji je rekao da on ne sme da izađe na predsedničke izbore, već samo na parlamentarne.

- Upravo je Žarko Korać, ja ne smem da izađem na predsedničke izbore zato što po ustavu nemam pravo. Ja sam već dva puta pobedio u prvom krugu na predsedničkim izborkima, nisam siguran da je dobra ili loša odluka to što smo doneli Ustavu iz 2006 godin.

- Ne želim da komentarišem ni njegovu antisrpsku agentu sa mitološkim datumima i nipodaštavanjem Vidovdana koji je tako važan u srpskoj istoriji. A i njegovo ime je jedno od onih koji će nečasnim slovima u istoriji jer je učestvovao u izručenju Slobodana Miloševića Hagu.

Na to što ga je Jovo Bakić uporedio sa Muratom, Vučić kaže da je Murat bio naš neprijatelj i veliki vojskovođa, a potom rekao:

- Nije valjda Jovo Bakić umislio da je Miloš Obilić. Ne vidim ja tomo ni jednog obilića. Tamo među blokaderima vidim samo one koji bi bili na drugoj strani te 1389. godine. Gospodin Bakić i njegove alegorije i metafore su odavno ne samo smšne, već jadne tako da ih ne bi više komentarisao. Što se tiče istraživanja Đorđa Vukadinovića, on nije nikada radio istraživanja. On sedne i izmisli šta mu padne napamet. Podržava Jeremića, pa stavi da on ima 7,6 odsto, a on ima 1,6 - naglasio je Vučić.

O oružju

O spekulacijama da je u Beograd sleteo izraelski Boing koji prevozi municiju, iako je predsednik izdao instrukcije da više nema izvoza oružja, predsednik je rekao da je pet uredbi potpisano juče, i da je to proces koji traje.

- To nama predstavlja ogroman problem, od sinoć sam izložen ogromnim pritiscima i spolja i iznutra. Kao u Tri karte za Holivud, jedni sve javljaju Rusima, drugi Amerikancima, pa kreću ogromni pritisci da se pusti još 10 ili 50 pošiljci ugovorenih, ja sam rekao da ne može. Pa su onda rekli da će u julu mesecu da se organizuju demonstracije po fabrikama namenske industrije. U narednom periodu će samo po odlukama Saveta za nacionalnu bezbednost moći da se izvozi oružje - kazao je on.

Dodaje da ćemo napraviti crnu, sivu i belu listu, i da će rasti nervoza kod onih koji su ćutali i uzimali pare, a krivili Vučića.

- Pa će oni koji su me do juče napadali što smo izvozili, krenuti da me napadaju što nema plata u namenskoj industriji. Mi mnogo toga i uvozimo iz Izraela, da ne zaboravite to. To je sve što imam da kažem, ne pada mi na pamet da kažem šta je sletelo, a šta uzletelo - istakao je predsednik.

Rekao je da će za Vidovdan nasilnici biti pohapšeni, i da će građanima mirno proći taj dan.

- Vi vidite da imate posao sa neodgovornim ljudima, ali to neće proći. Odlučnost državnih organa je jaka, mi sada znamo da nemaju veliku popularnost, u odnosu na mart. Uz sve prevare da je to mladost koja se ne bavi politikom, sada svi vide da je obojena revolucija. Ljudi ne treba da brinu, ne radujemo se intervenciji, ali na svakom od njihovih plenuma govori se samo o nasilju. Videćete i sami u narednim danima - dodao je on.