"SAMO NAPRED, PREDSEDNIČE" Brnabić: Kad Vas ovakvi napadaju to znači da mnogo dobrih i pametnih stvari za Srbiju radite

PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić prokomentarisala je najnovije napade na predsednika Srbije Aleksandra Vučića od strane blokadera

- Do sada je nivo novinarstva N1 i Nova mogao da se definiše kao nizak let, ali sada je to već riljanje po blatu. Davno su se oprostili od bilo kakvih profesionalnih i etičkih standarda, ali njihova frustriranost Aleksandrom Vučićem je sada već stvar ozbiljne patologije. Nije im prošlo da je lopov, izdajnik, nepomenik, nečastivi, zlo i slično, pa su se neki genijalci sada setili nove strategije. Čitav dan oni ljudi skupljaju nebuloze tipa da se mršti na bebe i da se bahati uz ćevape i burek! I onda to neko i objavi! Da postoji pumpadžijski Pulicer, taj bi na pola podelili za ovakve uratke! Samo napred, predsedniče - kad Vas ovakvi napadaju, na ovako glupe načine, to znači da mnogo dobrih i pametnih stvari za Srbiju radite! Pumpaj frustraciju! - rekla je Brnabić

