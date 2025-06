"NEĆEMO DOZVOLITI DA SE PROLIJE SRPSKA KRV": Lider SNS Vučević o blokaderima i opoziciji

LIDER SNS i savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je da je ponosan na Novosađane kako su i pored teških uslova uspeli da održe sednicu skupštine grada.

Tanjug

- Od gradonačelnika sam čuo da su u nelakim uslovima održali sednicu. Provocirali su i napadali gradonačelnika. Ono što je važno da grad neće stati. Smešno je da blokirate zgradu i mislite da se sednica neće održati. Odbornici mogu da u drugoj zgradi rade i donose odluke. Spremni su da radikalizuju stvari, ali nemaju u ovom trenutku tu snagu. Odbornici su mirno ušli. Policija je obezbedila prolaz. Opozicija ne zna šta da radi, osim da provocira. Mićin je bio smiren, odgovoran i čestitam mu na tome.

Rekao sam za kontramiting da nećemo praviti skup za Vidovdan, mi samo možemo da se pridružimo studentima na književnoj večeri koji pripremaju. Razmišljamo o 5. julu da bude skup, najverovatnije u Novom Sadu ili Kragujevcu. Molimo sve da nijednog dana niko ne priželjkuje miting. Nećemo da se prolije rsrpska krv. .. Oni hoće da napadaju studente koji žele da uče, država i mi ćemo biti uz njih. Nećemo dozvoliti da im se išta desi. Niko ne sme da napada, preti ili izaziva haos u državi. Ovo iz Vrnjačke banje ne sme da se ponovi. To je posledica pumpanja, dinstanja, trovanja kroz medije. Da pucaju na ljude koji ne misle kao oni, novinari i svi drugi. Svi su postali legitimne mete.

Sve što rade, blokade, opsktrukcije, na kraju će im narod pružiti otpor. Ljudi hoće da se normalno kreću, da idu u škole i na posao. Država ne sme da dozvoli da pravdu uzmu u svoje ruke. Oni žive neki viralni život, ti bliokadei, kao neka deca.

Država je blokirana sedam ili osam meseci već, imali smo najavu sukoba i podela. Svi ćemo platiti cenu za to. Sve se to održava na ekonomski rast države a to se preliva na naše kuće, naša primanja, plate i penzije. Srbija mora da ide dalje. Ekspo je u prvom planu, to je budućnost Srbije. Moramo da se borimo za investicije i rast zarada. Da se poveća minimalna zarada kao prosečna. Predsednik vodi državu i politiku velemajstorski. Bin Zajed, jedan je od najuticajniji i saradnja sa Emiratima je starateška po mnogo osnova za Srbiju.

Mislim da ćemo određene tenzije imati i u narednom periodu, samo mislim da će manje ljudi imati. Velike pare su upumpali, i to neće stati preko noći. Sačuvaćemo državu uprkos tome. Srbija se neće zaustaviti. Moramo još više da radimo i gradimo. Da zarađujemo i investiramo u vojsku ili prosvetu. Da se i ekonomski i rekao bih i duhovno obnavljamo i osnažujemo. Da ovo bude novi početak za nas. Za srbiju. Da bude početak duhovne i nacionalne obnove. - rekao je Vučević.