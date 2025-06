VUČIĆ SA LEGENDARNIM JUSEINOM BOLTOM On je prvi zvanični ambasador izložbe Ekspo 2027: Da oborimo sve rekorde i budemo najbolji svih vremena

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaje se sa višestrukim olimpijskim šampionom i rekorderom u sprinterskim atletskim disciplinama Juseinom Boltom u Palati Srbija.

Sastanak je održan u Palati ''Srbija'', a najbrži čovek sveta svih vremena prihvatio je da bude ambasador EXPO 2027. godine.

Predsednik Vučić je istakao koliko je ova poseta važna za celu Srbiju.

- Ne mogu da opišem koliko sam uzbuđen i koliko sam srećan što Juseina Bolta mogu da ugostim ovde u Srbiji. On je nosilac ovog rekorda do sto metara, 9.58, nisam siguran da li će iko ikada moći da trči brže. Čovek je prosto najbolji ikada. I ovih 19.19 na 200 metara biće teško da mu sruše, ali možda to jednog dana uspeju, a ovo 9.58 teško.

Ističe da Bolt ne razmišlja o ograničenjima. Kaže da je brend ambasadora Ekspa i Srbije je najbrži čovek ikada, Jusein Bolt.

- Mi smo se dogovorili da imamo više brend ambasadora. Želimo da Ekspo bude najveća manifestacija u svetu. U celom svetu specijalizovani Ekspo "igra i muzika" biće najveća manifestacjia na zemljinoj kugli. Za sada imamo potvrđenih 115 zemača učesnika sa svih kontinenata. Astana je imala 117 i to je rekord mi očekujemo da immo više od 135 zemalja učesnica i da oborimo sve rekorde i da budemo najbolji svih vremena i da nas teško dostignu kao što mogu teško da dostignu Juseina Bolta - rekao je Vučić i dodao: - Za nas je strašno važno da podignemo vidljivost Ekspa, da ljudi mogu da vide kako i koliko Srbija napreduje.

Ističe da nam za tri jezika prevodioci nisu potrebni, a to su jezici igre, muzike i sporta.

Vučić kaže da mu je žao što ne može danas i sutra da se posveti Boltu zbog neodložnog puta u Emirate, i kaže da mu je drago što je Bolt posetio promenadu i video kako Srbija napreduje.

- Ekspo je u ovom trenutku najveći građevisnski sajt u celoj jugoistočnoj Evropi. To nije samo to. Mi pod Ekspo posmatramo stvaranje atmosfere i želje da Srbija bude domaćin najvećeg događaja u Evropi ali i da lice Srbije promenimo. Od izgradnje brzih saobraćajnica, od Bačkog brega do Kikinde do toga kako ćemo da uradimo ne do Požege, već od Požege do Kotromana, pruge do Niša i granice sa Severnom Makedonijom. Promena lica zemlje, za nas je sve to Ekspo. Da pokažemo da možemo da budemo jednako uspešni kao najrazvijenije zemlje sveta, da možemo mnogo da uložimo i da se to našoj zemlji i da se to našoj zemlji i građanima vrati.

Predsednik je podsetio na 84 Olimpijadu i koliko je to traga ostavilo, te kaže da želi da Ekspo baš to bude za Srbiju.

- Da izgradimo najbolje stadione, staze, akvarijume, tematske parkove, za to je potrebno da nas ceo svet vidi, a kud ćete više od najvećih šampiona svih vremena poput Bolta. Imaćemo još brend ambasadora, nekih od najpoznatijih glumaca, fudbalera.

Obraćanje Bolta

- Želim da se zahvalim predsedniku i ljudima iz Srbije što su učini da budem ambasador Ekspa. Velika mi je čast što sam ovde. Znam za vašu zemlju mnogo godina unazad, znam odlične igrače iz vaše zemlje i za mene je ovo velika čast i uzbuđen sam što mogu da predstavim Ekspo u svetu. Pričali smo o Beogradu na vodi, o tom prelepom delu grada i uzbuđen sam što ću sa svima vama raditi. - rekao je Bolt.

Pitanja novinara

Bolt je potom odgovorio na pitanje novinara o Eksu i na tome šta jednu zemlju čini dobrim domaćinom ističući da razume razlog za održavanje Ekspa.

- Razumem razlog za odvijanje Ekspo 2027, u mojoj zemlji razumem zašto želite da proširite mogućnosti, da budete vidljiviji, da razvijete zemlju. To je razlog zbog čega je i Ekspo potreban - kaže Bolt i dodaje: - Ekspo će biti sjajna prilika. A šta čini da je sjajan? To su ljidi. Upravo tome što imam mnoge kontakte sa ljudima uvek je divno pričati sa njima i opustiti se i upoznati toplinu tog naroda i da se tamo vratite zbog te topline. - naveo je Bolt.

Predsednik Vučić je potom najavio novog ambasadora za Ekspo ističući da će biti to Amerikanac kojeg voli i on i Jusetin bolt i da su obojica fascinirani tim glumcem. Najavio je da će biti i još sportista.

- Pričali smo o Jokiću pa sam Boltu objasnio gde je Sombor, zna da Nikola voli konjske trke i kako i na koji način odmara najbolji košarkaš sveta.

O putu u Emirate

- Idem kod iskrenog prijatelja Srbije, bin Zajeda, šejka Muhameda kako smo ga nekada zvali, moj brat i prijatlej. Idem tamo u trenutku koji je nikada važniji. Da vidimo kakva su njegova razmišljanja, prognoze, o sukobu Izraela i Irana. Ako neko zna, to je on, ima direktnu vezu. Da vidimo šta će biti i sa cenama nafte, i ostalim. Imamo mnogo projekata sa njima. Bezbroj puta su nam pomagali. Imaću nekoliko molbi, to su za nas korisni sastanci. Znam koliko mu je bilo teško da u ovom trenutku pronađe vreme za mene, beskrajno to cenim. Zahvalan sam i njemu i Emiratima na podršci, pokazali smo se kao pouzdan partner.