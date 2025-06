"SADA JE U PITANJU ISKLJUČIVO POLITIKA, IZBORI I POKUŠAJ DA SE VRATE U FOTELJE" Mali: Niko se više ne seća njihovih zahteva

MINISTAR finansija Siniša Mali govorio je kako su blokade uticale na narod i državu, ali i na napretke uprkos svim izazovima.

- Ono o čemu predsednik Vučić govori poslednjih nedelja jasno pokazuje da su se stvari promenile. Danas je potpuno očigledno šta je od početka bila namera onih koji su organizovali blokade. Niko se više ni ne seća njihovih prvobitnih zahteva, niti ih oni sami pominju - rekao je Mali.

On je naglasio da je sada u pitanju isključivo politika i pokušaj da se opozicija vrati u fotelje.

- Sada je u pitanju isključivo politika, izbori i pokušaj da se vrate u fotelje, da ponovo upravljaju državom na način koji su već jednom pokazali. Zamislite samo kako bi to izgledalo. A ono što je meni važno da istaknem jeste razlika - dodao je.

Naglasio je da sa druge strane opozicija nudi isključivo mržnju, nasilje i blokade i da to građani vide.

- Imamo one koji nude isključivo mržnju, kamenice, nasilje i blokade. Oni koje podržavaju osobe poput Nataše Kandić. Hteli su da blokiraju sve čak i Ekspo, koji je najveća razvojna šansa za Srbiju. To govori o njihovim pravim namerama. I građani to vide. Kada pogledate taj epohalni skup koji su najavljivali koliko ih je bilo? Dve, tri hiljade ljudi. Više ljudi je predsednik Vučić imao juče u poseti Zaječaru nego što su oni okupili u centru Beograda. I to vam govori sve: građani ne žele nasilje. Građani ne žele mržnju. Građani su prepoznali njihove prave motive.

Dodao je da nikada nije bilo zbog zahteva već da je sve bilo politički motivisano.

- Sami su upropastili Univerzitet. Oni su direktno udarili na obrazovni sistem republike Srbije. Dakle, na našu mladost, na našu budućnost. Od srednjih škola do fakulteta, do raznih drugih ustanova. Sami su izazvali blokade. Vi kada pogledate osim studenata koji su sami to pokrenuli, imali su apsolutno podršku svih profesora, jer ne možete da blokirate vi Univerzitet... ja vam o tome govorim. Njihova ideja je generalni štrajk. Sve da stane. Niko da ne radi. Posle bi se pitali kako ćemo plate da isplatimo. Ko će da nakdoknadi ovu godinu koju su studenti i đaci izgubili? Ko će sada da se odluči da ide na studije?

- To nikada nije bilo zbog zahteva. To je od početka bilo politički motivisano. A većinska Srbija to razume i prepoznaje i upravo zato podržava politiku koja donosi rezultate.