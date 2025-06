SINIŠA MALI NA PRVOJ PODELIO LEPE VESTI: Govorio o povećanju minimalne zarade, partnerstvu sa MMF-om i ulasku u SEPA sistem

MINISTAR finansija i prvi potpredsednik Vlade Srbije Siniša Mali govorio je o aktuelnim temama gostujući u jutarnjem programu na televiziji "Prva".

Foto: Printskrin/Tv Prva

Vanredno povećanje minimalne zarade

- Mislim da je to najlepša i najveća vest. Imamo vanredno povećanje minimalne zarade od 1. oktobra ove godine, i dodatno povećanje 1. januara iduće godine. Od 1. januara povećavamo minimalnu zaradu na 500 evra - rekao je.

Podsetio je da je prošle godine postignut konzesus kada je prosečna minimalna zarada porasla za 13.7%.

- U ovom trenutku imate nikada manji broj ljudi koji primaju minimalnu zaradu. Pre 12 godina minimalna zarada bila je 15.000 dinara. Zakatančene i zatamnjene fabrike. Danas imamo povećanje do 1. januara 2026. godine. Podsetiću vas, 1. januara ove godine povećali smo minimalnu zaradu za čak 13,7%. Prvi put smo došli do iznosa od 457 evra. U dogovoru sa sindikatima i poslodavcima postigli smo konsenzus da minimalna zarada bude izjednačena sa minimalnom potrošačkom korpom, što je bio jedan od ključnih zahteva sindikata i uspeli smo u tome.

Rekao je da se vidi prostor i potreba za dodatnim povećanjem kao i da se politika zasniva na brizi za ljude i građane.

- Ova odluka direktno utiče na životni standard svih građana Srbije, jer ubrzano podižemo minimalnu zaradu. To nije važno samo za one sa najnižim primanjima, već i za sve ostale, s obzirom na to da visina minimalne zarade utiče i na prosečnu zaradu u zemlji.

Dodao je da je juče bio na sastanku sa predstavnicima sindikata i poslodavaca u okviru Socijalno-ekonomskog saveta.

- Juče smo imali sastanak sa predstavnicima sindikata i poslodavaca u okviru Socijalno-ekonomskog saveta. Postoje takozvane kompenzacione mere za poslodavce koje delimično ublažavaju efekte povećanja minimalne zarade. Dakle, još jednom, predlog koji je sada na stolu, i o kojem ćemo razgovarati detaljno u naredne dve nedelje, jeste sledeći: da se od 1. januara minimalna zarada poveća za 9,4% na 500 evra prvi put u istoriji Srbije a zatim još jedno povećanje od 10,1% od 1. januara 2026. godine, na 550 evra.

- Imamo povećanje od 13,7% u januaru ove godine, zatim 9,4% u oktobru, i još 10,1% u januaru naredne godine što je ukupno kumulativno povećanje od čak 37%.

Nikada manji broj ljudi koji primaju minimalnu zaradu

- Ako uzmemo u obzir da je prosečna inflacija oko 3,5 do 4%, ovakav rast se nikada ranije nije desio. Nikada ranije nismo imali ovakvu inicijativu predsednika Republike, a zatim i ovako snažnu realizaciju kada je u pitanju minimalna zarada. Posebno je važno to što danas imamo nikada manji broj ljudi koji primaju minimalnu zaradu. Pre samo 12–13 godina, skoro 600.000 ljudi u Srbiji primalo je minimalac. Danas ih ima oko 91.000 od toga 6.000 u javnom sektoru, a ostalo u privatnom.

Podsetio je kakva je situacija bila ranije u poređenju sa situacijom u Srbiji danas.

- Hajde da se setimo kako je bilo pre samo 12 godina. Tada je minimalna zarada bila svega 15.700 dinara. U vreme prethodne vlasti, to su upravo oni koji sada žele da se vrate i da ponovo upravljaju Srbijom. Još jedan podsetnik: između 2008. i 2012. izgubili smo pola miliona radnih mesta, fabrike su bile zatvorene, a prosečne plate oko 300 i nešto evra. Danas imamo 457 evra, 500 evra, 550 evra minimalne zarade do 1. januara 2026. godine i tu nećemo stati.

Istiće da rast minimalne zarade ne posmatra samo kao socijalna mera.

- Kada ljudi imaju više novca, oni ga troše: kupuju, putuju, investiraju. To pokreće čitav ekonomski sistem. Zato je važno da se rast minimalne zarade ne posmatra samo kao socijalna mera, već i kao snažan instrument za podsticanje ekonomskog rasta.

- Podsećam, prošle godine Srbija je bila među tri najbrže rastuće ekonomije u Evropi. To je nesporan uspeh, posebno ako uzmemo u obzir sve izazove sa kojima smo se suočavali, i unutar zemlje i na međunarodnom planu.

O blokadama

- Ono o čemu predsednik Vučić govori poslednjih nedelja jasno pokazuje da su se stvari promenile. Danas je potpuno očigledno šta je od početka bila namera onih koji su organizovali blokade. Niko se više ni ne seća njihovih prvobitnih zahteva, niti ih oni sami pominju - rekao je Mali.

On je naglasio da je sada u pitanju isključivo politika i pokušaj da se opozicija vrati u fotelje.

- Sada je u pitanju isključivo politika izbori i pokušaj da se vrate u fotelje, da ponovo upravljaju državom na način koji su već jednom pokazali. Zamislite samo kako bi to izgledalo. A ono što je meni važno da istaknem jeste razlika - dodao je.

Ukazao je na sve napretke Srbije.

- I to je ono što stalno naglašavamo: ja danas sedim ovde sa vama i govorim o povećanju minimalne zarade. Govorim o rastu prosečnih plata, o novim radnim mestima. Samo juče smo iz izveštaja Zavoda za statistiku videli da je nezaposlenost pala na rekordno niskih 9,1% u prvom kvartalu ove godine. To su nesporni podaci potvrđeni i od strane Međunarodnog monetarnog fonda, Svetske banke, i drugih relevantnih institucija.

- Miša Brkić kaže da ljudi to osećaju. Jer govorimo o stvarima koje se tiču njihovog života o minimalnoj zaradi, o tome kako da napravimo još jedan kilometar autoputa, novu školu, novi vrtić, novu fabriku. Kada je predsednik Vučić bio u Moskvi, razgovarao je s predsednikom Putinom o novom gasnom aranžmanu kako bismo imali stabilno snabdevanje gasom, grejanje za domaćinstva i dodatni prostor za rast ekonomije.

- Sa kineskim predsednikom razgovarao je o investicijama i otvaranju novih radnih mesta. Sa čelnicima EU o nastavku reformi i unapređenju konkurentnosti Srbije. To je ta politika politika razvoja, politike koja je usmerena na životni standard građana i budućnost njihove dece.

Naglasio je da sa druge strane opozicija nudi isključivo mržnju, nasilje i blokade i da to građani vide.

- A s druge strane, imamo one koji nude isključivo mržnju, kamenice, nasilje i blokade. Oni koje podržavaju osobe poput Nataše Kandić. Hteli su da blokiraju sve čak i Ekspo, koji je najveća razvojna šansa za Srbiju. To govori o njihovim pravim namerama. I građani to vide. Kada pogledate taj epohalni skup koji su najavljivali koliko ih je bilo? Dve, tri hiljade ljudi. Više ljudi je predsednik Vučić imao juče u poseti Zaječaru nego što su oni okupili u centru Beograda. I to vam govori sve: građani ne žele nasilje. Građani ne žele mržnju. Građani su prepoznali njihove prave motive.

Naglasio je da nikada nije bilo zbog zahteva već da je sve bilo politički motivisano.

- Sami su upropastili Univerzitet. Oni su direktno udarili na obrazovni sistem republike Srbije. Dakle, na našu mladost, na našu budućnost. Od srednjih škola do fakulteta, do raznih drugih ustanova. Sami su izazvali blokade. Vi kada pogledate osim studenata koji su sami to pokrenuli, imali su apsolutno podršku svih profesora, jer ne možete da blokirate vi Univerzitet... ja vam o tome govorim. Njihova ideja je generalni štrajk. Sve da stane. Niko da ne radi. Posle bi se pitali kako ćemo plate da isplatimo. Ko će da nakdoknadi ovu godinu koju su studenti i đaci izgubili? Ko će sada da se odluči da ide na studije?

- To nikada nije bilo zbog zahteva. To je od početka bilo politički motivisano. A većinska Srbija to razume i prepoznaje i upravo zato podržava politiku koja donosi rezultate.

EXPO 2027

- Sve što radimo, radimo s ciljem da naša ekonomija nastavi da raste. I šta je to što nas očekuje kroz EXPO? Nismo zaustavili nijednu investiciju. Juče smo dobili potvrdu još jedne zemlje. Sada je već 110 država potvrdilo učešće na EXPO 2027. godine. To će biti najveći globalni događaj te godine, a istovremeno i specijalizovani EXPO sa najviše učesnika u istoriji. Održaće se u Beogradu

- Do sada je rekord držao EXPO u Astani sa 117 zemalja, a mi ćemo ih imati najmanje 130. Ako se ne varam, kada smo imali Samit nesvrstanih, učestvovalo je oko 45 zemalja. I tada se govorilo da je to najveći međunarodni događaj u istoriji Srbije. Imali smo i Univerzijadu. Sada govorimo o preko 120 do 130 država u našoj zemlji. Nikada više zemalja neće biti okupljeno u Srbiji

- To je ogromna šansa za nas. Biće to prilika da sa svima njima razgovaramo, unapredimo odnose u oblasti politike, ekonomije, kulture, sporta. Očekujemo preko tri miliona posetilaca, ogroman doprinos rastu BDP-a i promeni međunarodnog imidža Srbije. Najbolje vreme za nas dolazi upravo posle 2028. godine, kada se potvrdimo kao uspešni domaćini i kada sve to što gradimo ostane iza nas

Plan Srbija 2030

- Predsednik Vučić je još 2019. rekao da ćemo do 2025. imati prosečnu platu od 1.000 evra i taj cilj ispunjavamo. Sada, posle dobijanja EXPO-a, iznet je novi plan: Srbija 2030, 2032, 2035. Iz godine u godinu unapređujemo svoju ekonomiju, unapređujemo zemlju i kvalitet života naših građana

- Verujem da većinska Srbija to vidi. Građani prepoznaju napredak. Zato podrška onima koji žele blokade i destrukciju opada. A kako ih je sve manje, tako postaju sve agresivniji. S druge strane, imate većinu građana Srbije koji žele normalan život, upravo ono što je rekao i Miša Brkić: ljudi žele da nastave da putuju, da kupuju automobile i stanove, da idu u restorane, da žive život kao i građani svuda u svetu

- Naša obaveza je da to omogućimo. Da obezbedimo stabilnost, rast i dostojanstven život za svakog građanina Srbije.

Partnerstvo sa MMF-om

- MMF je tu. Videli ste juče obraćanje Kristaline Georgijeve, direktorke Međunarodnog monetarnog fonda. Navela je tri ključne stvari koje države moraju da rade kako bi se bolje nosile sa savremenim izazovima. Jer, pogledajte, krize u svetu su ogromne. Od trgovinskih tarifa koje su uvedene još za vreme Donalda Trampa prema Evropskoj uniji, Kini i drugim regionima, preko konflikta između Pakistana i Indije, do neprestane nestabilnosti u Gazi, a tu je i konflikt u Ukrajini koji se i dalje nastavlja

- Evropa beleži godišnji rast od 0,8 do 1 odsto. Mi smo prošle godine imali rast od 3,9 odsto. Ove godine smo želeli još više, ali zbog blokada i ukupne situacije, očekujemo da to bude između 3 i 3,5 odsto. Ipak, ono što je posebno važno jeste da sve što radimo sa MMF-om radimo u partnerstvu. To je dodatna potvrda našeg napretka i potvrđeno je činjenicom da smo po prvi put dobili investicioni kreditni rejting, što je ogroman uspeh za našu zemlju

Postali smo deo SEPA sistema

- Pre samo nekoliko dana postali smo deo SEPA sistema jedinstvenog evropskog platnog prostora. Građani možda ne primećuju odmah značaj toga, ali to znači da su sva plaćanja u evrima sada brža, jednostavnija i jeftinija. Kada primate ili šaljete novac iz inostranstva, kada se uplaćuju sredstva iz inostranstva, kada se plaćaju usluge ili naknade – sve ide lakše

- Zahvaljujući ulasku u SEPA sistem, građani Srbije će na godišnjem nivou uštedeti 300 miliona evra, samo na provizijama koje su do sada plaćali bankama. To je konkretan doprinos njihovom životnom standardu i još jedan dokaz koliko ozbiljno radimo na ekonomskoj integraciji i razvoju

- Na taj način postajemo deo savremenih finansijskih i tržišnih mehanizama. Ne samo da smo deo sveta – već smo deo ključnih instrumenata koji direktno utiču na konkurentnost i atraktivnost naše ekonomije.