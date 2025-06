SPAHIJU UBIJAO SRBE U BANJSKOJ? Uhapšen snajperista na Horgošu

BIVŠI pripadnik specijalne jedinice tzv. kosovske policije Arbnor Spahiju uhapšen je prošlog vikenda na graničnom prelazu Horgoš, kada je iz Mađarske hteo da uđe na teritoriju Srbije. On se tereti da je izvršio krivično delo teško ubistvo zbog osnovane sumnje da je učestvovao u likvidaciji Stefana Nedeljkovića, Bojana Mijailovića i Igora Milenkovića tokom krvoprolića koje se dogodilo u Banjskoj na severu Kosova i Metohije u septembru 2023. Njemu je Viši sud u Subotici odredio jednomesečni pritvor.

Foto Printskrin

Kako nezvanično saznajemo, u telefonu Spahijua su tokom privođenja pronađene fotografije u uniformi i sa snajperskom puškom, a analizom baznih stanica iz septembra 2023. godine utvrđeno je da je bio u Banjskoj u noći između 23. i 24. septembra, dok se tamo dešavao sukob tokom kog su ubijena trojica Srba. Njegov advokat Arijant Koci je rekao da on već tri godine nije deo tzv. kosovske policije i da sa porodicom živi u Nemačkoj. Zatražio je hitnu reakciju ministarstva spoljnih poslova tzv. Kosova i Kancelarije za vezu u Beogradu.

Kako je rekao, Spahiju je bio pripadnik Specijalne operativne jedinice (NJSO), poznate po svom starom, zloglasnom imenom ROSU, koja se pamti po demonstraciji brutalne sile nad Srbima na severu KiM. Koci piše da Spahiju uopšte nije bio deo kosovske policije u vreme događaja u Banjskoj i tvrdi da je pritvoren u Srbiji "samo zato što je Albanac". On optužuje tzv. kosovske institucije zbog ćutanja. U objavi na "Fejsbuku", izrazio je zabrinutost zbog, kako je ocenio, selektivnosti u reakcijama vlade i kritikuje premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija.

- Greška. Vrlo pogrešno. Premijer Kurti je javno protestovao kada je bivšeg poslanika Samoopredeljenja privela srpska policija. A sada kada je pritvoren bivši policajac specijalne jedinice, sin policajca koji još služi državi, nema ni reči. Inače, u osnovnom sudu privremenih institucija u Prištini juče je, ispitivanjem svedoka, nastavljeno suđenje koje se vodi protiv trojice Srba uhapšenih posle događaja u Banjskoj, a koje tužilaštvo tereti za navodni "napad na ustavni poredak" tzv. Kosova i navodni terorizam.

Na prethodnim ročištima, Dušan Maksimović, Vladimir Tolić i Blagoje Spasojević su se izjasnili da nisu krivi za dela koja im se optužnicom stavljaju na teret, a juče je saslušan policajac Mirsad Krueziju, pripadnik jedinice za brzo reagovanje koji se nalazio na statičkoj tački u Izvoru gde je vršio kontrolu i posmatranje prelaza. On je naveo da je u razmeni vatre bio ranjen dok je izvlačio kolegu Afrima Bunjakua, koji je kasnije podlegao ranama. Advokat Miloš Delević, Tolićev branilac, kaže da ni svedok koji je juče saslušan nije mogao da identifikuje optužene i da je uopšteno govorio o svemu što se dešavalo u Banjskoj.

- Saslušan je treći oštećeni u ovom predmetu, ni on nije mogao da identifikuje optužene da su učestvovali u neposrednom napadu na poručnika Bunjakua. Ono što je interesantno i što se treći put dešava jeste da specijalni tužilac traži od svedoka da izvrši pravnu kvalifikaciju dela, to je nečuveno i nedopustivo i to se do sada nije dešavalo - rekao je Delević. Saslušanje svedoka biće nastavljeno danas i sutra. U Banjskoj kod Zvečana, na severu KiM, u noći između 23. i 24. septembra 2023. godine grupa lokalnih Srba sukobila se sa tzv. kosovskom policijom, i tom prilikom su ubijena trojica naših sunarodnika i Bunjaku.

Prištinske vlasti su nakon toga uhapsile Maksimovića, Spasojevića i Tolića i oni su od tada u pritvoru. Takozvano specijalno tužilaštvo u Prištini je u septembru 2024. podiglo optužnicu protiv 45 osoba, uključujući i Milana Radoičića, tadašnjeg potpredsednika Srpske liste, zbog sumnje da su učestvovale u dešavanjima u Banjskoj i zahtevalo da se preostalim optuženima sudi u odsustvu, ali je taj predlog odbijen od strane osnovnog suda zbog toga što su za optuženima raspisane međunarodne poternice. Spasojević se tereti za dva krivična dela - napad na ustavni poredak i bezbednost Kosova i izvršenje terorističkog akta. Maksimoviću je stavljeno na teret krivično delo pripremanje terorizma, dok Tolića optužuju za "izvršenje terorističkog dela".

Suđenje im je počelo 9. oktobra. Uprkos zahtevu tzv. specijalnog tužilaštva, Osnovni sud u Prištini odbio je predlog za suđenje u odsustvu protiv 42 optužena u ovom predmetu uz pojašnjenje da su za ovim licima raspisane međunarodne poternice, a kako je navedeno, za vođenje postupka protiv njih očekuje se njihovo pritvaranje i izručenje. Istragu o ovom napadu istovremeno vodi i Više javno tužilaštvo u Beogradu. VJT u Beogradu je u avgustu prošle godine preko Misije EU za vladavinu prava (Euleks) od Kosova zatražilo da mu se dostavi kompletna dokumentacija o slučaju Banjska. Do danas nije dostavljen niti jedan papir, niti je VJT dobilo bilo kakav odgovor od Euleksa.