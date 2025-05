RASKRINKANA VELEIZDAJNIČKA HOBOTNICA

DžINOVSKA hobotnica se konačno bliži površini. Još nije pokazala svoju ružnu glavu u celosti, ali se obrisi naslućuju. Mesecima unazad, predsednik Vučić igra šahovsko finale sa protivnikom u rangu ruskih velemajstora. Jedino što je nedostajalo jeste lice koje ide uz poteze, ali polako vidimo da dolazi vreme kada će protivnik sam oboriti svog kralja.

Srbomrzitelji, autonomaši, idolopoklonici šiptarskog terorizma, promoteri kićenja Srba za genocidaše, prodate duše, izdajnici. Ovo su sve termini koji opisuju one koji u Srbiji stoje na čelu blokade mozga života prethodnih sedam meseci. Ostalo je samo da otkrijemo njuške iz inostranstva, koje pomeraju konce ovih marioneta.

Za sada, bavimo se samo domaćim izdajnicima.

Dinko Gruhonjić, iz loze izdajnika naroda kome po rođenju pripada i koji mu je dao sigurno tlo pod nogama nakon poslednjih građanskih ratova na našim prostorima, sa majčine strane potiče iz duge islamističke loze svemrzitelja Srba, kojoj i danas pripadaju članovi njegove najjuže porodice. Dinkova tetka Nadira Avdić udala se za Azema Vlasija, šiptarskog advokata i političara. Blisko sarađuje sa Fondom za humanitarno pravo Nataše Kandić i na sva usta još od 90-ih godina prošlog veka promoviše islamističke vrednosti, koje uzdiže iznad svih drugih, posebno pravoslavnih.

Osim porekla i veza, profesor Gruhonjić, kao što je svima dobro poznato uživa u poređenju sa Dinkom Šakićem, komandantom koncentracionog logora Jasenovac i ustaškim ratnim zločincem. To ne samo da mu imponuje, već mu je i više nego zabavno, što je pokazao u sred Dubrovnika. Sledeći korak bio mu je trovanje mladih umova Srbije. Mila Pajić je oblikovana njegovim rukama, a danas je begunac od zakona, koga čekaju rešetke čim odluči da kroči na tlo svoje zemlje. Za sobom je povukla još petoro sledbenika Gruhonjića, mladih ljudi koje je čekala, ako ne svetla, a onda makar pristojna budućnost.

Sledeća na listi nosilaca blokade mozga protestanata na ulicama Srbije je popularna isto koliko i Dinko, gospođa Nataša Kandić. Njen Fond za humanitarno pravo je ustaški paravan za pronalaženje Srba sa prostora Hrvatske, kako bi ih namamili da se vrate sa ciljem zatvaranja u kazamate. Osim toga, šamara Srbe sa Kosova i Metohije na ulicama Beograda na skupu za nestale, jer odakle im pravo da se okupljaju kako bi tragali za svojom decom, roditeljima, familijom, prijateljima, a da ona nije pitana? Sa šiptarima je kao sa rodom rođenim, pa sedi u Prištini u Skupštini kad se proglašava tzv, nezavisnost Kosova, ali i prima ključeve glavnog grada naše južne pokrajine od okupatora i ekstremista zbog široke lepeze zasluga, a jedna od najvećih je promocija nezavisnosti Kosmeta, zatim tvrdnja da OVK nije teroristička organizacija i da su Srbi počinili genocide, kako na Kosmetu, tako i u Republici Srpskoj.



Još jedan od logističara blokada jeste Zdenko Tomanović, poznatiji kao advokat unapred osuđenih. Do sada je branio Miloševića, Miškovića, Darka Šarića, Jocu Amsterdama... Da li se, zapravo, u odabiru slučajeva ili ljudi koje brani krije odgovor na pitanje: U čemu je njegov problem? Znate, u preuzimanju slučaja za koje i klijent i optuženi znaju da je svakako izgubljen, leži objašnjenje njegove ambicije, narcisoidnosti i ko zna još koliko poremećaja. Veliki slučajevi su garancija popularnosti advokata. Uz to su i garancija ogromnog novca, a onda, ruku pod ruku, idu i gostovanja po medijima. I eto nas... Nezasitom nikad dosta – novca, odela po meri, slikanja, mikrofona, lažnih osmeha, vremenski ograničenog poštovanja. Jedino čega se još nije dokopao jeste fotelja, a ova balavurdija koja ne zna gde je levo, nego slepo slede one koji sede u foteljama studija tajkunskih medija, bila mu je poslednja šansa. Ali, ne lezi vraže. Emisija Kolegijum Informer televizije raskrinkala je advokata Tomanovića, kada je glavni urednik u programu uživo izjavio da je: “Tomanović zapretio da će sve uništiti ukoliko njegovo ime procuri u javnost kao logističara i koordinatora pobune”. Procurilo je, i?!Iz daleke prošlosti popišmanio se još jedan veleizdajnik – Božo Prelević zvani Ratkapna, bivši sudija, koji je poziciju izgubio zbog krađe ratkapni ispred suda u Ustaničkoj, ali je nadimak zadržao. I njega je ovaj mulj izbacio na površinu, pa je, kiteći se funkcijom nekadašnjeg ministra unutrašnjih poslova na kojoj je bio cela 3 meseca i 1 dan, krenuo sa nastupima u medijima, ne bi li se negde opet udenuo. A šta su kvalifikacije sa kojima se Prelević nudi studentima kako bi ga ustoličili? Članstvo u najrazličitijim nevladinim organizacijama kojih možete da se setite, kao što su: NVO Otpor, NVO G17+, NVO LEX. Posle svih afera u vezi sa nevladinim organizacijama u svetu, a posebno u Srbiji, eto odgovora i bez pitanja: Odakle potiču sredstva za rušenje države? Tu su i konstantna istupanja u javnosti gde mu je jedini narativ Pljuni što dalje možeš, po mogućstvu šlajmaru! Dakle, počeo je sa napadima na predsednika, zatim je prešao na njegovog brata, onda se neko vreme bavio svim proslavljenim sportistima koji su stali iz vladajuće stranke, Koraksa vidi kao genija sa svim jezivim karikaturama kojima je dehumanizovao legitimno izabranog prvog čoveka Srbije,,, nema potrebe da idemo dalje, jasno Vam je o kakvom profilu govorimo.

Samo nešto malo niže na lestvici ispod ovih “krasnih” i neverovatno pomerenih ljudi nalaze se Alek Kavčić i Jovo Bakić.

Alek Kavčić je pokušao da uđe na mala vrata na scenu Srbije, pompezno nudeći roditeljima besplatne udžbenike u elektronskoj formi, pod izgovorom loših izdavača. Ko je njega ili njegovu izdavačku kuću proglasio dobrom, to jedino on zna. Povratnik sa druge strane okeana, teledirigovano je krenuo sa širenjem strane agenture od dana kada je ponovo zgazio na rodnu grudu. Za kratko vreme je bio pod velikim brojem tužbi, ali ih je i on podneo isto toliko. Kad sa te strane nije uspeo, stao je iza blokadera, pa kud dalje, videćemo. Neka se čovek bar nečemu nada.

Ono što su u tuđini zaboravili da ga nauče na vreme, to je da se Srbin pod okupatorskom čizmom ne savija, a najveća svetinja mu je porod. Dakle, gospodine Kavčiću, do naše dece nećete dopreti kako biste im isprali mozak i napravili od njih strane poslušnike i robote. Srbin je posebna sorta, autohtona, koja sa sebe agresora uvek zbaci.



Šiptari, ustaše i islamisti su mu najveći poklonici, jer, kad neko ima Bakića, neprijatelji mu i nisu potrebni. Ali, da Vas podsetimo na ono najznačajnije kada je Jovo Bakić u pitanju: “Ja bih voleo da postoji kritična masa i da ih jurimo. Dakle, voleo bih da ih jurimo po ulicama.”, reče on i ostade živ. Mislio je, naravno, na većinsku Srbiju odnosno na sve Srbe, počev od legalno i legitimno izabrane vlasti do svakog čoveka koji se slaže sa trenutnim političkim kursom na kome nam se zemlja nalazi. U njegovom pobrkanom umu, upravo je to ono što ga je nametnulo za sledećeg ministra unutrašnjih poslova Srbije. Sreća po sve nas, pa su to samo zbrkane misli izgubljene duše. Njegovo ime asocijacija je na napade na ustavni poredak Srbije, pozive na građanski rat, omalovažavanje srpske pravoslavne crkve I njenog patrijarha, predsednika Vučića i sve njemu bliske.

Dakle, hobotnica je izronila. Čim joj oči ugledamo, sve će postati kristalno jasno, a veleizdajnici će završiti upravo tamo gde im je i mesto, svirajući klavir u posebnom apartmanu od 2 kvadrata.



