VUČIĆ SE JAVIO SA KULE BEOGRAD I POKAZAO NA ŠTA JE PONOSAN Kada imate ideju i srce da se borite za to u šta verujete, niko vam ne može ništa

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić poručio je večeras sa Beograda na vodi da je jedini zahtev i važno pitanje za njega kako da nastavimo da gradimo Srbiju, kako da prelepu ideju i viziju pretvorimo u dela. Na kraju svega, samo rad i rezultate rada niko ne može da nam oduzme, poručio je predsednik Srbije.

Foto: Printskrin Instagram/buducnostsrbijeav

- Dragi prijatelji posle mnogo meseci evo me ovde u Beogradu na vodi na dvadeset i nekom spratu, Kuli Beograd i ponosan na sve što smo zajedno uradili. Pokazali smo kako za malo vremena, za nekoliko godina možemo da promenimo, ne lice grada, već lice zemlje. Ovde niče četvrti most u čijoj izgradnji u Beogradu samo učestuvujemo. Biće prelepi most, a ovaj most, ovu konstrukciju premestićemo samo nekoliko kilometara severnije ili levo od mene. Beograd na vodi je mesto najružnije u Beogradu do pre nekoliko godina, danas je mesto velelpnih bulevara, čudesnih zgrada. Hiljade i hiljade ljudi svakoga dana ovde šetaju, borave, raduju se životu.

- A ja sam najsrećniji što smo pokazali kako od Geozavoda do hotela Bristol možemo sve da uradimo i promenimo kada verujemo u ideju, jer čini mi se da nešto što ljudi potcenjuju neretko, a to je vizija i borba za tu viziju. Kada imate ideju, energije i kada imate srce da se borite za to u šta verujete, onda vam niko ne može ništa. Zato, neću odgovarati na besmislena pitanja i zahteve, boriću se za budućnost Srbije i za mene je glavno pitanje kako naši ljudi da žive bolje i kako što više da uradimo za našu zemlju. Pridružite mi se u tome, da zajednički učinimo sve da Srbija napreduje i bićete ponosni na svoj rad, baš kao što sam ja ponosan na sve ovo što sam vam večeras prikazao. To je nešto što, ma koliko mi pretili, niko ne može da uzme - poručio je Vučić.