GRADONAČELNIK PAVLOVIĆ: Važno da ljudima vratimo veru da je Niš miran, slobodarski grad (VIDEO)

GRADONAČELNIK Niša Dragoslav Pavlović obraća se medijima.

Foto: Novosti

Gradonačelnik se na početku osvrnuo na događaje od 21. marta

- Čovek može da oprosti, ali ne i da zaboravi. Tog dana neki ljudi su tukli nečije majke i bake. To nisu prave Nišlije - kazao je Pavlović.

Dodao je da je siguran da se takve nemile scene više neće ponavljati.

- Meni je do ljudi koji su tog dana doživeli torturu. Nije mi do mene. Tog dana su ljudi bili u strahu, ljudi koji su želeli da žive. Meni je posebno važno da ljudima vratimo veru da je Niš miran, slobodarski grad. Mi smo grad srca i meraka. Iz tog razloga ovakve nemile scene ne sme da se ponavljaju - rekao je.

O nasilju i u drugim gradovima u Srbiji, Pavlović kaže:

- Video sam nemile scene u Skupštini Srbije, pa onda na ulicama Niša. Gledali smo u Skupštini prskanje sprejom od strane poslanika. Oni time predstavljaju sebe. Narod ne želi nasilje. Tamo se tog dana nalazila trudnica - rekao je gradonačelnik Niša.

Poručio je da moramo da gradimo jedinstvo i celovitost.

- Samo kada smo jedinstveni, snažni smo. Sabor koji će biti u Nišu će promovisati mir, jedinstvo i slogu srpskog naroda. Biće i štand za potpisivanje pristupnica za Pokret za narod i državu. Biće dosta izvođača, animacije... Centralni događaj je sutra u 18 časova, da čujemo poruku predsednika Srbije. Puno je stvari u Nišu koje su urađene, zato nam je značajno šta će on reći. Grad ima 92.000 zaposlenih, sada ima 16.000 nezaposlenih. Taj broj moramo da smanjujemo u narednom periodu. U planu su dve kompanije u narednom periodu. Borićemo se za još kompanija, zato razvijamo radnu zonu Sever. Veliki projekti, projekat novog porodilišta. To će biti velelepan objekat, tu će se rađati mlade Nišlije. Mi smo sa predsednikom razgovarali o mnogim temama, razgovarali smo i o besplatnim udžbenicima. Gradi se Severna obilaznica oko našeg grada. Ona će omogućiti da se pruga koja prolazi kroz centar grada izmesti. Mi smo se uvek vodili devizom da pitamo Nišlije šta je to neophodno. Prva stvar kada smo došli na vlast, jeste da smo pitali šta im je važno. Pre svega čuvamo mir i jedinstvo - rekao je.

Govoreći o ogromnoj zastavi koja stiže iz Beograda u Niš, rekao je da će ona putovati do centralnog gradskog trga.

- Na ponos ćemo je nositi - kazao je.

Kako je istakao, stalna je želja za gradnjom i napretkom.

- U prethodnih 10 godina u Nišu se nije tavorilo, radilo se i gradilo. Niš mora da doživi jednu renesansu. Mi smo zaista ove godine dosta uštedeli. Domaćinski se odnosimo prema našem budžetu - istakao je Pavlović.

Govoreći o sutrašnjem skupu, gradonačelnik Pavlović kaže da je lepo da vide turiste i goste na ulicama Niša.

- Prijavili smo policiji veliki prostor još pre dve nedelje. Oni su nam odobrili skup. Siguran sam da će biti veliki broj ljudi. Nadam se da ćemo imati lep dan i da ćemo zajedno slaviti pobedu, državnost, mir i jedinstvo srpskog naroda - zaključio je gradonačelnik.