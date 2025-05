ELEK: Jednostrane akcije Kurtijevog režima, ugroženo nam je pravo na život (VIDEO)

PREDSEDNIK Srpske liste Zlatan Elek saopštio je danas na konferenciji za medije da su jednostrane akcije izvedene od strane Kurtijevog režima na severu Kosova u suprotnosti sa svim zakonima.

Foto: Printscreen/Kosovo onlajn

- Od juče, Kurtijev režim je odlučio upadne u preduzeće Vodovod i crpnu stanicu u Suvom dolu, a oni su odgovorni za vodosnabdevanje Severne Mitrovice i opštine Kosovska Mitrovica, Severnu Mitrovicu i opštinu Zvečan. Ovim upadom nije ugroženo samo civilno stanovništvo, tu mislim na Kliničko bolnički centar KM u kojem leži veliki broj pacijenata, funkcionisanje škola, naših domova zdravlja, učeničkih i studentskih domova - rekao je Elek.

Elek je i naglasio da ono što je bitno jeste da su predstavnici Srpske liste na vezi sa predstavnicima međunarodnih institucija.

- Očekivali smo njihovu reakciju, ali je ona izostala. I dan danas imamo neposrednu komunikaciju sa svima u čije su institucije upala (*tzv.) kosovska policija. Nažalost, danas u 21. veku ugroženo je pravo na život jer kad nemate vodu, ne možete normalno da funkcionišete. Država je stala uz radnike, uz sve koji su nasilno izbačeni iz svojih kolektiva. Svi će primati svoje dohodke sa svim prinadležnostima. Svi žele da se rade na svoja radna mesta. To su ljudi koji više od 20 godina bavljaju svoj posao. Sve smo obavestili, Kfor, Unmik, Euleks i sve međunaordne insttucije. Imaćemo sastanke sa Kvintom i predstavnicima ambasade SAD kako bismo rešili problem - rekao je Elek i dodao.

- Verujemo da se sve može rešiti samo kroz dijalog. Ali, nažalost, mi nemamo s kim da vodimo dijalog, jer on ne postoji sa Prištinom jer ga oni odbijaju i sprovode jednostrane poteze. Pozivam ambasade Kvinte da nađemo prihvatljivo rešenje koje bi bilo u interesu srpske zajednice, a posebno severa KiM - naglasio je predsednik Srpske liste.

Upitan kako gleda na činjenicu da je rečeno da će vodosnabdevanje biti regularno, Elek je kazao da su neophodne garancije direktora vodovoda Vučinića jer Albanci nemaju kapacitt da rukovode vodovodom tako da od njih ne očekuju garancije po tom pitanju.

Gospodin Simić je kazao da je nekada Kosovska Mitrovica bila jedinstven grad i niko nije mogao zamisliti da će biti podeljen.

- Vodovod Ibar je do sada pružao usluge svima, Albancima i Srbima. Nikada nikome nije isključivana voda zbog nacionalnosti. Sa druge strane, direktor albanskog vodovoda ukidao je vodu Srbima i to često pred velike praznike. Zbog toga imamo bojazan da bi to moglo biti i u budućnosti. Imamo veoma kompleksni sistem, oni ne mogu da upravljaju tim sistemom. Na čelu opština imamo Albance skoro tri godine i ništa dobro nisu uradili u korist Srba, već samo na štetu. Što je Srbima teže, njima je lakše da ostvare svoje cijeve. Potrebno je da nađemo rešenje, a Albanci nemaju želje niti kapaciteta da upravljaju našim vodovodom.

Dodao je da je važno naglasiti da ne vidimo potrebu da se građanima vodovoda ovako brzo uskraćuje pravo na rad.

- Vodovod se ogradio od današnjeg upada jer su oni dobili naređenje iz Prištine. Zanima nas ko im je to naredio - kazao je Simić.

Elek je kazao da je u poslednje vreme imao mnogo sastanaka sa međunarodnom zajednicom.

- Da je formirana ZSO na čemu insistira i Srpska lista, sigurno ne bismo došli u ovakvu situaciju. Sve ove institucije ostvarile bi svoje delovanje kroz ZSO. Poslednjeg puta smo sa Kvintom i SAD razgovarali o KBC. Videli smo šta je sve uradila međunarodna zajednica, nema multietničnosti kakva je očekivana, proterano je više od 250.000 Srba, a malo je povratnika. Apelujemo na međunarodnu zajednicu da nešto učine, a ne samo da daju izjave da im je žao zbog loše situacije - kazao je Elek.

Simić je dodao da posle upada svi postavljaju pitanje da li je ovo poruka međunarodnoj zajednici i uvertira za posetu predsednika Evropskog Saveta Košte Prištini.

- Očekujemo da i Košta postavi pitanje kako će i odakle Srbi imati vodu, dokle će za penzije ili plate morati da idu 60 kilometara van mesta prebivališta. Zato vršimo pritisak na međunarodnu zajednicu da pokuša da reaguje i omogući rešavanje problema - zaključio je Simić.

Pripadnici tzv. Kosovske policije su tokom jučerašnjeg i današnjeg dana upali u prostorije JKP „Vodovod Ibar“ u Severnoj Mitrovici, kao i zgradu u kojoj se nalazi Ustanova za sport, omladinu i specijalizovane usluge.

I JKP „Vodovod Ibar“ i Ustanova za sport, omladinu i specijalizovane usluge rade u okviru u srpskog sistema.

(Kosovo onlajn)