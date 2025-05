MINISTAR PRAVDE NENAD VUJIĆ: Srbija će zaštititi građane od lažnih pravnih progona Prištine

DRŽAVA već jednim delom raspolaže dokazima, ali i intenzivno prikuplja dokaze o tome da su određena lica učestvovala ili učestvuju u sistematskom kršenju ljudskih prava na AP KiM.

FOTO: Arhiva novosti

Nakon što je cela Srbija plakala gledajući snimke oskrnavljenih verskih objekata, čupanja krsta, proterivanja sa vekovnih ognjišta našeg naroda sa AP Kosovo i Metohija, svedoci smo nastavka sistemskog uništavanja i u poslednjoj optužnici protiv 20 Srba iz Đakovice.

Zbog zločina koji se navodno dogodio pre skoro tri decenije, za njima je raspisana poternica jer su nedostupni nelegalnim organima u Prištini. Do sada metode, modeli i načini progona Srba sa AP KiM su bili raznovrsni, od najsvirepijih do najperfidnijih. Dok je Beograd pozivao i i dalje poziva na dijalog i pokušava na različite legalne načine da pozove međunarodne institucije da reaguju, Priština se zaklanja iza nepriznatih institucija preko kojih sprovodi svoje namere.

Postavlja se pitanje kako procesuirati sve one koji doprinose ovome i na koji način se može staviti do znanja da srpske, legalne institucije mogu da zaštite sve svoje građane, te da imaju načina da sankcionišu one koji decenijama pokušavaju da izvrše etničko čišćenje.

– Republika Srbija će dodatno pojačati napore da se ovakvim i sličnim postupcima na efikasan način suprotstavi korišćenjem svih međunarodnih, ali i domaćih pravnih mehanizama. Kada govorimo o međunarodnom aspektu, dodatno će uložiti napore u predstavljanju činjenica o kršenju prava Srba pred telima Ujedinjenih nacija, posebno kroz obraćanje Savetu bezbednosti UN, uz stalno podsećanje na obaveze UN koje proističu iz Rezolucije 1244 – kaže ministar pravde Nenad Vujić za „Politiku”.

Kako navodi, pored sužene funkcije UNMIK-a, posle uspostavljanja EULEKS-a, on i dalje ima mandat da štiti prava svih zajednica, uključujući Srbe, a UN generalno imaju stalni mandat da nadgledaju mirovne operacije i poštovanje ljudskih prava u regionima pod njenim autoritetom. Kosovo i Metohija su teritorija koja je i dalje pod upravom UN, naglašava, pošto je i dalje na snazi Rezolucija 1244.

Kada je domaće pravo u pitanju, ministar Vujić podseća da Krivični zakonik, kao svako moderno zakonodavstvo, predviđa krivičnu odgovornost pojedinaca za krivična dela kao što su lažno svedočenje ili zloupotreba službenog položaja.

– Srbija već jednim delom raspolaže dokazima, ali i intenzivno prikuplja dokaze o tome da su određena lica učestvovala ili učestvuju u sistematskom kršenju ljudskih prava na KiM. Naglašavam da su krivična dela, kao što su lažno svedočenje, koje ostaje nekažnjeno, kao i odsustvo kažnjavanja za krivično delo zloupotreba službenog položaja, obuhvaćena definicijom sistematskog kršenja ljudskih prava, pošto ova dela dovode do kršenja prava svakog čoveka na pravično suđenje. Tužilaštva RS ispituju sve ove slučajeve i, kada ocene da ima dovoljno dokaza, pokrenuće odgovarajuće krivične postupke u skladu sa našim Krivičnim zakonikom – ističe ministar Vujić.

On dalje objašnjava da se na KiM, nažalost, radi zaštite Srba i pripadnika drugih naroda izloženih progonu ne mogu uspešno koristiti pravosudni mehanizmi, koji su inače uspostavljeni na protivpravan način. Dodaje da se ovakvom instrumentalizacijom pravosuđa krše osnovni principi na kojima je zasnovan sistem zaštite ljudskih prava.

– Zbog protivpravnog načina uspostavljanja institucija, evidentne instrumentalizacije pravosuđa i kršenja međunarodnih principa zaštite ljudskih prava, RS ne priznaje takve optužnice, presude i druge akte. Isto tako, kada je reč o navodnim međunarodnim poternicama RS, njihovu protivpravnost uvek ističe kada je o njima obaveštena ili kada za njih sazna. Srbija ulaže dosta napora kako bi im se suprotstavila korišćenjem svih pravnih sredstava koja ima na raspolaganju – kaže ministar Vujić.

Međunarodne institucije ili pojedine države stalno govore da nemaju direktan uticaj na navodne pravosudne institucije formirane na teritoriji KiM.

– Upravo je to još jedan od elemenata koji ohrabruje zagovornike nezavisnosti tzv. Kosova i progona srpskog stanovništva da se u što je većoj meri pribegava vođenju „sudskih” postupaka kojima se direktno krše ljudska prava Srba. RS stalno podseća međunarodne institucije i pojedine države na obavezu poštovanja garantovanih ljudskih prava dokumentima UN i Rezolucijom SB UN 1244. Za sada možemo reći da je reakcija međunarodnih institucija i pojedinih država bila „mlaka”, ali to ne znači da će RS odustati od stalnog insistiranja na poštovanju ljudskih prava Srba, prikupljanju dokaza i vođenju postupaka protiv onih koji krše ljudska prava – naglašava.

Ministarstvo pravde Srbije je već 28. aprila bilo saopštilo da „najoštrije osuđuje najnovije aktivnosti nelegalnih i nepriznatih pravosudnih institucija na Kosovu i Metohiji, čiji je cilj nastavak akcije zastrašivanja Srba i daljeg sprečavanja njihovog povratka u autonomnu pokrajinu”. Takođe, apelovalo je na međunarodnu zajednicu i njene institucije na KiM „da osude i spreče dalje neodgovorno ponašanje nelegalnih organa u Prištini, kojima se krše osnovna ljudska prava srpskog stanovništva, ugrožava sloboda kretanja, te vrši sramni progon i zastrašivanje srpskog naroda na KiM”.

Ministar Vujić ističe da je kršenje osnovnih ljudskih prava srpskog stanovništva na KiM sistematsko i kontinuirano, a uključuje i institucije i neformalna sredstva pritiska. Ovo se odnosi na kršenja prava, prvenstveno garantovanih Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima UN i ljudskim pravima garantovanim Rezolucijom SB UN 1244.

Navodi da se ova kršenja mogu grupisati u nekoliko grupa:

– Kada govorimo o kršenju prava na bezbednost i život, ono se ogleda u nezakonitom hapšenju po optužbama za ratne zločine bez dokaza ili zasnovanim na lažnim svedočenjima, izricanju kazni zatvora Srbima na osnovu izjava lažnih svedoka. Ugrožavanje prava na bezbednost i život Srba opravdava se intenzivnom političkom i medijskom kampanjom, a Srbi se kriminalizuju, dok pribavljanje lažnih dokaza i lažno svedočenje protiv Srba predstavljaju kao „patriotski” čin kako za policiju i lažne svedoke, tako i za sudije i tužioce.

Ministar Vujić dalje kaže da se, dodatno, pravo na život ugrožava stalnim i sistematskim ometanjem zdravstvenih ustanova, zabranama rada zdravstvenih ustanova i sprečavanjem dostavljanja lekova i medicinske opreme zdravstvenim ustanovama u srpskim sredinama:

– Kada govorimo o kršenju prava na imovinu, ono se ogleda u uzurpaciji i otimanju zemljišta, kuća i crkvene imovine Srpske pravoslavne crkve, ali i u nelegalnom knjiženju u zemljišnim knjigama. Sve ovo se još dodatno „legalizuje” neizbacivanjem uzurpatora i potom donošenjem presuda bez ikakvih dokaza, izuzev lažnog svedočenja, kojim se ova imovina oduzima Srbima ili SPC.

Kako objašnjava, grupa ljudskih prava, kada je u pitanju pravo na jezik, obrazovanje i kulturu, ogleda se u stalnom sprečavanju upotrebe jezika, ometanju rada obrazovnih institucija i zabranama ispoljavanja kulturnog identiteta:

– Kada govorimo o elementarnom pravu, kao što je pravo na pravično suđenje, evidentno je njegovo stalno kršenje koje se ogleda u odsustvu nepristrasnog suđenja, prihvatanju izjava lažnih svedoka i lažnih dokaza. Sudije i tužioci ignorišu dokaze odbrane i onemogućavaju rad odbrane, najčešće se Srbima ne obezbeđuju prevodioci, a i kada ima prevođenja, prevod nije tačan, ni u pogledu pitanja, niti u pogledu prevoda odgovora koje daju Srbi ili njihovi branioci.

Dodaje da su, pored svih ovih kršenja prava Srba, brojni dokazi i o kršenju zabrane diskriminacije kako je to predviđeno članom 26. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima.

– Podsećam da su sva lica zaposlena u privremenim institucijama obavezna da poštuju Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, a UNMIK i EULEKS moraju aktivno da štite lica od diskriminacije. Ova obaveza proizilazi iz Rezolucije 1244 na osnovu koje je KiM teritorija pod upravom SB UN. Iz svega ovog jasno je da postoji progon Srba, a što predstavlja zločin protiv čovečnosti po međunarodnom pravu – zaključuje ministar pravde Nenad Vujić.