TRENUTAK KAD JE VUČIĆU POZLILO: Mali opisao kako se sve desilo

MINISTAR Siniša Mali govorio je u Dnevniku RTS o trenutku kada je pozlilo predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

- Suzana Vasiljević i ja, smo bili sa njim u prostoriji kada se sve desilo i nismo videli istim očima, isto što i on šta se desilo. On je rekao da je to trajalo par sekundu. Ne to je trajalo duže.

- Mi smo se pripremali za taj sastanak. Pripremali smo se za taj neformalni razgovor između dva lidera. Međutim, on se najednom osetio loše. Ljudi koji su poreklom zapadno od Drine, a rođen je u Beogradu, kao što je predsednik, njima je sramota da kažu da je neko pao. Jak je čovek. Rekao mi je da mu je bolje. Dobio je naredbu od lekara da leži i da se odmori i nadam se njegovom brzom oporavku. Ovo je četvrti put da mu se ovako nešto dešava.

Na pitanje da li su doktori optimisti kaže: - Jedino što mogu da kažem, je da je predsedniku bolje, jak je čovek i ne sumnjam u brzinu njegovog oporavka.