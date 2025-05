"VUČIĆ JE JAK ČOVEK, NEĆE SE PREDATI": Ministar Mali o zdravstvenom stanju predsednika i poseti Americi

PRVI potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali gost je Dnevnika RTS-a, nakon što se danas vratio iz posete Sjedinjenim Američkim Državama, gde je boravio sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Ministar Mali je bio pored predsednika u trenutku kada mu je pozlilo tokom posete SAD, o čemu će večeras detaljno govoriti.

- On je izašao sa VMA negde nakon 17 časova. Čuo sam se sa njim, kaže da se oseća bolje. - rekao je Mali te se osvrnuo na situaciju koja se desila u SAD: - Suzana Vasiljević i ja, smo bili sa njim u prostoriji kada se sve desilo i nismo videli istim očima, kao što je on to video. On je rekao da je to trajalo par sekundu. Ne to je trajalo duže.

- Mi smo se pripremali za taj sastanak. Pripremali smo se za taj neformalni razgovor između dva lidera. Međutim, on se najednom osetio loše. Ljudi koji su poreklom zapadno od Drine, a rođen je u Beogradu, kao što je predsednik Vučić, njima je sramota da kažu da je neko pao. Jak je čovek, to je važno za građane Srbije. Rekao mi je da mu je bolje. Dobio je naredbu od lekara da leži i da se odmori i nadam se njegovom brzom oporavku. Ovo je četvrti put da mu se ovako nešto dešava. Vučić se neće predati i neće dozvoliti da ne radi dalje.

Na pitanje da li su doktori optimisti kaže: - Jedino što mogu da kažem, je da je predsedniku bolje, jak je čovek i ne sumnjam u brzinu njegovog oporavka.

Ministar je istakao da su posetu dugo planirali, i da nisu hteli da izađu sa tom vešću, danas su trebali da imaju sastanak sa ministrom finansija — da se razgovara o onome što je bitno za građane Srbije.

- Oni su zaduženi za tarife, i kruna naše posete su bili ti sastanci, da dođemo nazad u Srbiju sa rezultatima. Da kruna bude razgovor predsednika sa predsednikom SAD i moj razgovor sa ministrom finansija. Dakle da dođemo nazad u Srbiju sa rezultatima, što konkretno utiče na njihov život. I naravno, morali smo da otkažemo sve sastanke, ali dobro, imaćemo priliku da ih ponovo organizujemo. Svi prioriteti su naravno Vučićevo zdravlje, nikakav kompromis tu niko nije hteo da pravi, osim, nažalost njega samo. Ali sve ostalo rešićemo u narednih nekoliko nedelja, meseci, na kraju krajeva, nije ni važno - istakao je.

Mali je potom dodao da je svašta pročitao u vestima otkako su sleteli u Beograd.

- Od kad smo sleteli svašta sam pročitao u vestima. Od toga da je Vučić lažirao svoje zdravstveno stanje kako bi izbegao sastanak sa Trampom, pa da mu to bude i izgovor kako bi izbegao susret sa Putinom. Video sam lešinarsko komentarisanje, i opozicije i ostalih, ali moja poruka je Srbija će pobediti! Znajući njega i građane Srbije, Srbija će pobediti. Neka ih je sramota sve ono što su pisali i komentarisali o njegovom zdravstvenom stanju!

Ministar je najavio da će se predsednik obratiti uskoro kada se bude osetio bolje.

- Kada me je zvao pre sat vremena, on mi je rekao da treba da nastavimo da obilazimo Srbiju, da zovem premijera, ministre... Verovali ili ne, ali sam mu rekao "hajde malo stani, sačekaj", nastavićemo da radimo, moramo da nastavimo da gradimo lepšu budućnost, ali to mu je bila tema pre sat vremena. Još jednom bolje nam je predsednik, naređeno mu je mirovanje, obratiće se sa detaljima šta i kako želi kada mu bude bolje - rekao je Mali.

Dodao je da je njegova želja da se oporavi što pre, i da ne može da "ukoči" jer je Srbija njegov život.

- Ako ode u Moskvu, tu je i predsednik Brazila, Kine, Rusije... Recite da li postoji lider u svetu koji se tako često viđa sa liderima u svetu? Nema! To govori o njegovom imidžu, poštovanju, ali ne samo njega, već cele Srbije, jer on predstavlja svoju zemlju. Nakon nekoliko dana se vraća obavezama, i nastavljamo da radimo - završio je ministar za RTS.

Ministar je rekao da Vučić ide 150 na sat kada je u pitanju Srbija. Najavio je da Evropskog saveta, Antonio Košta, dolazi u Srbiju najverovatnije 11., 12. maja-.

- Kada je Srbija u pitanju, dakle, mora da ide 120 na sat ili 150 na sat i jednostavno taj stres i sve to i taj umor ga je sustigao, ali još jednom, da ne ulazimo u detalje, idemo dalje i Srbija je pobedila.