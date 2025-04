MALI UPITAO NIKEZIĆA: Ko je kriv što dok ste bili na vlasti niste bili sposobni da izgradite ni par kilometara auto-puta?

MINISTAR finansija Siniša Mali upitao je potpredsednika Stranke slobode i pravde Dušana Nikezića ko je kriv što dok su bili na vlasti nisu bili sposobni da izgrade ni par kilometara auto-puta, a njegovu izjavu prenosimo u celosti.

- Ko je kriv što ste trpali novac u sopstvene džepove, umesto da radite i gradite za narod? Ko je kriv što je u vaše vreme pola miliona ljudi ostalo bez posla, dok je vas šef Dragan Đilas prihodovao 619 miliona evra? Što su fabrike zatvarane, dok je država bila na rubu bankrota?

Ko je kriv što je u Srbiji od 1945. do 2012. godine, za čak 67 godina u Srbiji izgrađeno 594 kilometara puteva i brzih saobraćajnica, a od 2012. godine do danas 589 km? To znači da je pre 2012. godine u proseku građeno 8,8 kilometara puteva godišnje, danas, od 2012. čak 45,3 kilometra godišnje.

Odnosno, ono što mi danas izgradimo za godinu dana, nekada se u Srbiji gradilo više od pet godina.

A za Vidovdan, kao što je predsednik najavio, ćemo moći da kažemo da je za vreme ove vlasti izgrađeno više kilometara nego za vreme Tita, Milośevića i DOS-ovaca zajedno. Za to jesmo krivi, priznajemo.

Preporučio bih vam i da se provozate malo van Beograda, po Srbiji, jer na koju god stranu da krenete videćete neki auto-put koji je upravo izgrađen za vreme Vučića. Još je lepša Srbija sa tolikim putevima, videćete.